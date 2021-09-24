الاتحاد الأوروبي: توافق أعضاء الاتفاق النووي على الإسراع بالمحادثات مع إيران

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة أن أعضاء الاتفاق النووي الإيراني اتفقوا علي ضرورة الإسراع لاستئناف المحادثات مع طهران.

على الجانب الآخر، رشحت غالبية دول الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الأثيوبي تيدروس أدهانوم جيبرييسوس لولاية ثانية، قبل ساعات من نهاية موعد تقديم الترشيحات لهذا المنصب.

وأعلنت ألمانيا رسمياً الأربعاء ترشيح جيبريسوس لولاية ثانية، في منصب يبدو أن لا أحد ينافسه عليه.

ورغم أن وزير الصحّة والخارجية الأثيوبي السابق لم يعلن رسمياً ترشحه لولاية ثانية على رأس المنظمة، إلا أنّ الدعوة التي أطلقتها برلين الأربعاء لاقت على ما يبدو صدىً في أرجاء الاتحاد الأوروبي مع إعلان مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس الخميس، أن حوالى 20 دولة في الاتحاد حذت حذو ألمانيا.

وأوضحت المصادر أن هذه الدول، ومن بينها فرنسا، وإسبانيا، والنمسا، والبرتغال، أرسل إلى منظمة الصحة العالمية مظروفاً مغلقاً بداخله اسم المرشح الأثيوبي. وأكدت باريس الأمر، مساء الخميس، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وقالت البعثات الفرنسية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف في تغريدة على تويتر: “رشحت فرنسا وألمانيا، بالتنسيق مع مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس لمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في الانتخابات المقررة في مايو 2022”.

وفي 2017 أصبح جيبرييسوس أول أفريقي يرأس الوكالة الأممية النافذة التي تقود المعركة الراهنة ضد جائحة كورونا.