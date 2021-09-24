استشاري: الدكتور خشبة سبب ابتعاد المرضى عن العلاج النفسي

قال الدكتور محمد محمود حمودة، استشاري الطب النفسي، إنه لازال هناك وصمة تجاه العلاج النفسي، والأطباء النفسيين، مشيرا إلى أن تلك الوصمة عالمية وليست في مصر فقط، موضحا أن سبب تلك الوصمة هي الصورة الخاطئة عن العلاج النفسي بالسينما في العالم، "بيصوروا الدكتور النفسي على أنه دكتور خشبة".

وأضاف محمد محمود حمودة، خلال لقائه لـ برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن السينما العالمية تظهر الطبيب النفسي على أنه يحتاج للعلاج، وغير سوي نفسيا في الأساس، وتصور المرض النفسي على أنه جريمة وعار .

وتابع استشاري الطب النفسي، أن هناك بعض العادات والتقاليد التي تنسب المرض النفسي للحسد والسحر، وهو ما يكون أفضل لديهم من وصم العائلة بالأمراض النفسية.

وأردف: “وصمة الدواء النفسي سببها المعتقدات الخاطئة عن أنه يسبب الإدمان”، مؤكدا أنه هذا المفهوم خطأ، وجميع الأمراض النفسية تتشابه مع الأمراض الجسدية في الخطورة والـ المراحل المتطورة.

واستطرد: “كلنا مرضى نفسيين ولكن بنسب متفاوتة، والأعراض النفسية هي في الأصل اضطرابات وليست أمراض، وتسببها عوامل بيئية واجتماعية، وخلل في كيمياء المخ”.