عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بوضع استراتيجية عالمية لمواجهة المجاعات في أفريقيا والشرق الأوسط

النائب مجدي عاشور
النائب مجدي عاشور

أيد النائب مجدي عاشور عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواجهة خطر المجاعة الذي يحد من قدرة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مطالبا -النائب- بضرورة وضع استراتيجية عالمية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة تضمن توزيع عادل للغذاء خاصة داخل دول أفريقيا والشرق الأوسط.


وأضاف عاشور في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن العديد من الدول الأفريقية الفقيرة تعاني من خطر المجاعة خاصة في ظل فقر مواردها المالية والحروب والنزاعات الداخلية، فضلا عن انتشار جائحة كورونا التي زادت من خطورة الأزمة، مؤكدا على ضرورة دعم هذه الدول والعمل على توفير المواد الغذائية لها مع ضمان التوزيع العادل لهذه المواد.


وشدد عضو خارجية النواب على ضرورة العمل أيضا على مواجهة ظاهرة هدر الطعام، حيث يعاني ملايين الأفراد حول العالم من المجاعة وفي المقابل يهدر آخرون الطعام لذلك لابد من مواجهة هدر الغذاء في بقايا الطعام والتركيز على الأغذية الصحية والأساسية مع خلق آلية لدعم الفقراء فيما يخص الغذاء.


وأكد الرئيس السيسى أمام قمة النظم الغذائية 2021، أمس الخميس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر انضمت إلى تحالف التغذية المدرسية إيمانا بضرورة توفير غذاء صحى للطالبات والطلاب.

مجاعة التنمية المستدامة مجلس النواب الرئيس السيسي جائحة كورونا

ترشيحاتنا

هاني حتحوت يحتفل بخطوبته على عالية كريم في حفل عائلي

محافظ بورسعيد: تطعيم ١٠ آلاف مواطن ضد كورونا

مدبر اختطاف طفل الهرم: «أبوه وجدته أغنياء.. وطلبت 100 الف دولار فدية»

الزمالك يمدد عقد كارتيرون لثلاثة مواسم

ماكرون بعد لقائه ميقاتي : فرنسا لن تترك لبنان

نادي النصر السعودي يفاوض مساعد بيب جوارديولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد جديدة لغلق وفتح المحال والمطاعم والمقاهي خلال أسبوع

علاء نبيل: تصريحات سيد عبد الحفيظ مميزة.. وخالد الغندور نسخة رقم اتنين.. فيديو

جدل في إنجلترا بسبب عقد محمد صلاح "الأسطوري" .. وكلوب يتهرب

قرار جمهوري بدعوة مجلس النواب للانعقاد 2 أكتوبر والشيوخ 5 من الشهر نفسه

احذر.. حالتان تفقد موظف الحكومة نصف راتبه لمدة 6 أشهر

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

المصاريف على حسابهم.. دولة أوروبية تبحث عن شباب للزواج بتسهيلات مغرية

ليفل الوحش.. تحذير أمريكي من فيروس جديد يهدد العالم بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاد عزيز الجبالي.. فنانة انتظرها محمد وفيق 20 عاما ليتزوجها

حكاية السهرة.. قصة سقوط أم كلثوم على المسرح بالتفصيل

ماجدة الرومي وإليسا ومحمد رمضان .. حكايات سقوط النجوم على المسرح

قبل عرضها غدا على MBC مصر.. كواليس مسرحية شوكت وشطانوفي

فيديو

زوجة حمادة هلال وأولاده يتعرضون لحادث مروع.. تفاصيل

فيديو جراف| عمقها 100 متر.. ماذا وجد مستكشفون عمانيون في بئر برهوت

فيديو جراف.. الفرصة الأخيرة.. متى يرحل موسيماني عن الأهلي؟

ليفل الوحش.. تحذير أمريكي من فيروس جديد يهدد العالم بسبب كورونا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

د. نجلاء شمس تكتب: السلام يدعونا للسلام

د. سلامة عمر يكتب: القـــــائد والمــــدير

د. علاء الشال يكتب: من مفاتيح شخصية المشير طنطاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ