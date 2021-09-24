برلماني يطالب بوضع استراتيجية عالمية لمواجهة المجاعات في أفريقيا والشرق الأوسط

أيد النائب مجدي عاشور عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواجهة خطر المجاعة الذي يحد من قدرة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مطالبا -النائب- بضرورة وضع استراتيجية عالمية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة تضمن توزيع عادل للغذاء خاصة داخل دول أفريقيا والشرق الأوسط.



وأضاف عاشور في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن العديد من الدول الأفريقية الفقيرة تعاني من خطر المجاعة خاصة في ظل فقر مواردها المالية والحروب والنزاعات الداخلية، فضلا عن انتشار جائحة كورونا التي زادت من خطورة الأزمة، مؤكدا على ضرورة دعم هذه الدول والعمل على توفير المواد الغذائية لها مع ضمان التوزيع العادل لهذه المواد.



وشدد عضو خارجية النواب على ضرورة العمل أيضا على مواجهة ظاهرة هدر الطعام، حيث يعاني ملايين الأفراد حول العالم من المجاعة وفي المقابل يهدر آخرون الطعام لذلك لابد من مواجهة هدر الغذاء في بقايا الطعام والتركيز على الأغذية الصحية والأساسية مع خلق آلية لدعم الفقراء فيما يخص الغذاء.



وأكد الرئيس السيسى أمام قمة النظم الغذائية 2021، أمس الخميس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر انضمت إلى تحالف التغذية المدرسية إيمانا بضرورة توفير غذاء صحى للطالبات والطلاب.