التعليم العالي: مد فترة قبول أوراق طلاب الشهادة الأمريكية حتى 30 سبتمبر

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مد فترة قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية هذا العام 2021 حتى يوم 30 سبتمبر الجاري، وذلك لإتاحة المزيد من الوقت لأبنائنا الطلاب لتسجيل رغباتهم وتسليم ملفات أوراقهم لمكتب التنسيق.



وجاء هذا نظراً لاستمرار تأخر الجهة المانحة والمنظمة لاختبار A.C.T في إرسال نتائج محاولات الكثير من الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية هذا العام 2021 .

جدير بالذكر أنه قد فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق الإلكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2021، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين حتى يوم الاثنين الموافق 20/9/2021.

وأوضحت أن العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة الثالثة 205 درجة بنسبة 50% ، بإجمالي 42065 طالب الشعبة العلمية ، و 24932 طالب للأدبية ، بينما 66997 طالبا إجمالي جميع الشعب.

وأشارت إلى أن نتيجة ترشيحات تنسيق المرحلة الثالثة 2021 (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2021 ، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.