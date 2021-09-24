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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأحمر الناري.. مروة الأزلى تتألق من شوارع الأردن

مروة الازلي
مروة الازلي

نشرت الفنانة مروة الأزلي، مجموعة صور من زيارتها الحالية للأردن، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

 

وظهرت مروة الأزلى، في الصور وهى تتجول في شوارع الأردن بإطلالة جذابة خلال قضاء إجازتها الصيفية، مرتدية فستان جذاب باللون الأحمر الناري.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الترابية ووضعت الآيلاينر بطريقة مختلفة وجذابة تكشف عن جمالها، ووضعت أحمر للشفاة باللون الأحمر الذى يبرز جمال أنوثتها.

 

وشاركت مروة الأزلي في دراما رمضان بمسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كل من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

 

وينتمي مسلسسل «نسل الأغراب» إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة. 


ويعرض حاليا للنجمة مروة الازلي مسلسل 
"60 دقيقة"، مكون 9 حلقات، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدى، وتجسد بطلة العمل دور فتاة تدعى ياسمين.

 

وتدور أحداث المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة، حيث تتوالى في حقبتين مختلفتين، وتقدم ياسمين من خلاله أولى بطولاتها فى عالم الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة العمل كل من سوسن بدر، شيرين رضا، صبري فواز، ثراء جبيل، محمود نصر، السعودية فاطمة النبوي، وتدور أحداثه في قالب من الإثارة والتشويق.

 

مروة الازلي بالاحمر الناري فستان جذاب إطلالة جذابة نسل الأغراب مسلسل 60 دقيقة

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