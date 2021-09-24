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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالصور.. دنيا بطمة بالأصفر في أحدث جلسة تصوير

دنيا بطمة
دنيا بطمة

 


شاركت المطربة المغربية دنيا بطمة، جمهورها بصور جديدة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

ظهرت دنيا خلال الصور بإطلالة صيفية أنيقة، ارتدت خلالها فستانا أصفر، وتركت سعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة مميزة، ووضعت المكياج الهادئ لإبراز نعومتها وجمالها،  وحازت الصور على إعجاب الجمهور،  

وتصدر اسم  الفنانة دنيا بطمة محرك البحث “جوجل”، بعد وصول مشاهدات برومو أغنيتها الجديدة “حب المصالح” إلى ما يقرب من 1:7 مليون مشاهدة بعد  طرحه على موقع “يوتيوب”. 
 

طرح حساب شركة الترك للإنتاج الفني، برومو أغنية دنيا بطمة الجديدة من إخراج وإنتاج زوجها محمد الترك وعلق عليها قائلا: "قريبا.. حب المصالح.. غناء ملكتي دنيا بطمة".
 

طرحت المطربة دنيا بطمة أغنية جديدة عبر Youtube، باسم "قنبلة" من كلمات منى الطوير، ألحان د.إبراهيم الدخيل وتوزيع وليد ميمني، وهي من إنتاج الترك للإنتاج الفني.

يذكر أن آخر أعمال دنيا بطمة أغنية "ندمانة"، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان إيهاب أمير، ومن إخراج زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك

الفنانة المغربية دنيا بطمة تتألق في احدث ظهور بالاصفر جلسة تصوير إطلالة صيفية أغنية جديدة

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