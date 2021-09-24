للكبار والأطفال.. 10 نصائح لحمايتك من أمراض الخريف

فصل الخريف من الفصول التي ينتشر بها الأمراض بشدة، وذلك بسبب عدة أمور منها اختلاف درجات الحرارة كليا، ما بين الارتفاع والانخفاض.
ولحماية نفسك من أمراض الخريف؛ يجب اتباع نصائح مهمة، يمكن التعرف عليها خلال التقرير التالي.
نصائح للحماية من أمراض الخريف
- أبقِ نوافذ منزلك وسيارتك مغلقة.
- اغسل يديك بشكل متكرر طوال اليوم وخاصة بعد استخدام الحمام وقبل تناول الطعام.
- حافظ على مستويات التوتر لديك منخفضة، وتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا، ونم جيدًا.
- قم بتغطية أنفك وفمك عند العطس أو السعال.
- تجنب قضاء الوقت في الأماكن المزدحمة.
- اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا.
- الحصول على الكثير من الراحة.
- قلل من مستويات التوتر لديك.
- لا تشارك المشروبات أو الأطعمة أو الأواني مع الآخرين، خاصةً إذا كانوا مرضى.
- تجنب وضع أعواد قطنية في الأذن.