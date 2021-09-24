للكبار والأطفال.. 10 نصائح لحمايتك من أمراض الخريف

فصل الخريف من الفصول التي ينتشر بها الأمراض بشدة، وذلك بسبب عدة أمور منها اختلاف درجات الحرارة كليا، ما بين الارتفاع والانخفاض.

ولحماية نفسك من أمراض الخريف؛ يجب اتباع نصائح مهمة، يمكن التعرف عليها خلال التقرير التالي.

نصائح للحماية من أمراض الخريف