مفتي الجمهورية يتحدث عن المساهمة الاجتماعية لـ إمام أهل مصر | فيديو

تحدث الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية عن المساهمة الإجتماعية لـ شيخ الإسلام الليث بن سعد محدث وإمام أهل مصر في زمانه.

وقال الدكتور شوقى علام خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق، هناك أفكار كثير لليث بن سعد مؤسسة، للعمل الإجتماعي، والتعايش والعمل الإفتائي.



وتابع مفتى الجمهورية قائلا:"دخل الليث بن سعد الشهري كان يساوى 18 مليون جنيه فى وقتنا الحالى، معقبا:"عبائته تساوى حاليا 18 ألف جنيه، وفى رحلته النيلية كانت تصحبه 3 سفن حسب ما ورد في الروايات".

وأضاف مفتى الجمهورية،أن العلماء قالوا إنه الذكاة لا تجوز على ثروة الليث بن سعد لدوره الاجتماعي،لأنه كان ينفق ثروته في الصدقات، والتبرعات والهبات.

وقال الدكتور شوقى علام ، أن الإمام الشافعى قال عن الليث بن سعد أنه أفقه من الإمام مالك لولا أن تلاميذه لم يقوموا به.

وتابع مفتي الجمهورية، أن أوفى كتاب جمع آراء الليث بن سعد هو كتاب المغنى.

وأكد الدكتور شوقى علام،قائلا:" نستطيع من خلال المراجع والمصادر جمع فقه الإمام الليث بن سعد وجعله مدرسة فقهية فى موضعها الحقيقي.



