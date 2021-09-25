عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدينة أبو سمبل تتزين لاستقبال زوارها في الموسم السياحي وتعامد الشمس

مدينة أبو سمبل السياحية
مدينة أبو سمبل السياحية

التطوير والتجميل شعار رفعته المدن السياحية داخل محافظة أسوان للإستعداد للموسم السياحي الشتوي الجديد،  ومن بين هذه المدن نجد مدينة أبوسمبل السياحية في أقصي الجنوب والتى تتزين وتتجمل لإستقبال الموسم، فضلاً عن الإستعداد للظاهرة الفريدة من نوعها وهي " تعامد الشمس " علي وجه الملك رمسيس الثاني في 22 أكتوبر المقبل.

 

وفي هذا الإطار أوضح العميد عبد الرحمن عامر رئيس مدينة أبو سمبل السياحية بأنه يجرى حاليا العمل علي قدم وساق لتكون المدينة السياحية العالمية في أبهي صورها عقب إستكمال أعمال التطوير والتجميل والنظافة العامة حيث يتم تنفيذ الدهانات والتشجير والإنارة وتجميل الطرق وغير ذلك من الأعمال الأخرى. 

 

وأقرأ أيضا: 

فى سباق مع الزمن.. تنفيذ أكبر عملية إحلال وتجديد للبنية التحتية في أسوان

وزيرة الصحة: انطلاق حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» في أسوان اليوم

ومن جانبه قال أحمد مسعود كبير مفتشى أثار أبو سمبل على بأن معبدى رمسيس الثاني يشهدا أكبر حدث عالمى يتكرر مرتين كل عام في 22 فبراير و 22 أكتوبر وهو الذى يتمثل في الظاهرة الفكلية الفريدة من نوعها وهى تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبده الشهير بالمدينة السياحية أبو سمبل.

 

وأشار أحمد مسعود بأن الظاهرة الفريدة التى أستطاع المصرى القديم أن يبرزها في معبد أبو سمبل منذ أكتشافه في عام 1874 عندما رصدت الكاتبة البريطانية "إميليا إدوارد" والفريق المرافق لها، هذه الظاهرة وسجلتها فى كتابها المنشور عام 1899 بعنوان "ألف ميل فوق النيل" لتلاقى منذ ذلك الحين إهتمام العالم أجمع .

 

هذا وكان قد تم زيادة مساحة اللاند سكيب المحيطة بالمعبد، وصيانة كاميرات المراقبة والبالغ عددها 64 كاميرا لتأمين منطقة المعبدين بالكامل، كما يتم رش وتعقيم المعبدين والمنطقة المحيطة بهما، وعمل صيانة لعربات الجولف والتي تنقل الزوار من بوابة الدخول إلى ساحة المعبد وعودتهم بهدف راحة ومساعدة كبار السن والمرضى من الزوار.

100
100
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان مدينة أبو سمبل اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

فى سباق مع الزمن.. تنفيذ أكبر عملية إحلال وتجديد للبنية التحتية في أسوان

ترشيحاتنا

انقلاب جرار يتسبب في زحام شديد على الدائري | شاهد

العمل عن بُعد يزيد كفاءة الموظفين.. والرياضة فعالة في التخلص من الإرهاق

بعد الإفراج عن المديرة المالية لـ هواوي .. الصين تطلق سراح كنديين اثنين

لا تنقر عيها.. رسالة احتيالية منتشرة على واتساب تخترق هاتفك في ثوانٍ

فضل ترديد أذكار بعد صلاة الفجر حتى الشروق.. بها تفوز بـ13 نعمة

يقود ليفربول اليوم أمام برينتفورد.. محمد صلاح على أعتاب الهدف رقم 100

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمود سعد يعلن توقف برنامجه باب الخلق

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

استمراراً لإثارة الجدل.. احتفال غريب من رمضان صبحي خلال مباراة سموحة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة إلى أولياء الأمور

وفاة مذيعة ماسبيرو عزة الحناوي .. وتشييع الجنازة من مسجد حسن الشربتلي

كارثة على 20 مليون مواطن.. عباس شراقي يكشف آثار انهيار سد النهضة

3 مخاطر لتناول المضادات الحيوية قد تؤدي للوفاة .. فيديو

أخبار الأهلي| غياب طاهر والشحات عن مواجهة إنبي.. 5 لاعبين لن يخصم منهم الـ300 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الكتابة والإموجيز.. أبل تصنع هواتف iPhone تكتشف معاناة مستخدميها من الاكتئاب

أثناء الرقص.. شاهد لحظة سقوط عروسان من فوق خشبة المسرح|فيديو

شاهد مجندات سعوديات بالزي العسكري في اليوم الوطني السعودي|فيديو

الكاظمي يتدخل لإنقاذه.. صرخات مؤلمة لطفل عراقي كبله والده بالجنازير وأسلاك الكهرباء|فيديو

فيديو

محاولة فاشلة.. من هو عبدالباقي البكراوي قائد انقلاب السودان؟

فيديو جراف.. كيف خطف المتهم بمساعدة أصدقائه ابن عمته.. تفاصيل

لم تتمالك نفسها من البكاء .. نيللي كريم وصفت زواجها السابق بـ "11 سنة نكد"

اللحظات المرّة.. ياسمين عبدالعزيز تودّع غرفة المستشفي

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ