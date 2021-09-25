مدينة أبو سمبل تتزين لاستقبال زوارها في الموسم السياحي وتعامد الشمس

التطوير والتجميل شعار رفعته المدن السياحية داخل محافظة أسوان للإستعداد للموسم السياحي الشتوي الجديد، ومن بين هذه المدن نجد مدينة أبوسمبل السياحية في أقصي الجنوب والتى تتزين وتتجمل لإستقبال الموسم، فضلاً عن الإستعداد للظاهرة الفريدة من نوعها وهي " تعامد الشمس " علي وجه الملك رمسيس الثاني في 22 أكتوبر المقبل.

وفي هذا الإطار أوضح العميد عبد الرحمن عامر رئيس مدينة أبو سمبل السياحية بأنه يجرى حاليا العمل علي قدم وساق لتكون المدينة السياحية العالمية في أبهي صورها عقب إستكمال أعمال التطوير والتجميل والنظافة العامة حيث يتم تنفيذ الدهانات والتشجير والإنارة وتجميل الطرق وغير ذلك من الأعمال الأخرى.

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ومن جانبه قال أحمد مسعود كبير مفتشى أثار أبو سمبل على بأن معبدى رمسيس الثاني يشهدا أكبر حدث عالمى يتكرر مرتين كل عام في 22 فبراير و 22 أكتوبر وهو الذى يتمثل في الظاهرة الفكلية الفريدة من نوعها وهى تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبده الشهير بالمدينة السياحية أبو سمبل.

وأشار أحمد مسعود بأن الظاهرة الفريدة التى أستطاع المصرى القديم أن يبرزها في معبد أبو سمبل منذ أكتشافه في عام 1874 عندما رصدت الكاتبة البريطانية "إميليا إدوارد" والفريق المرافق لها، هذه الظاهرة وسجلتها فى كتابها المنشور عام 1899 بعنوان "ألف ميل فوق النيل" لتلاقى منذ ذلك الحين إهتمام العالم أجمع .

هذا وكان قد تم زيادة مساحة اللاند سكيب المحيطة بالمعبد، وصيانة كاميرات المراقبة والبالغ عددها 64 كاميرا لتأمين منطقة المعبدين بالكامل، كما يتم رش وتعقيم المعبدين والمنطقة المحيطة بهما، وعمل صيانة لعربات الجولف والتي تنقل الزوار من بوابة الدخول إلى ساحة المعبد وعودتهم بهدف راحة ومساعدة كبار السن والمرضى من الزوار.