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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ان الموجة الرابعة تشهد انخفاض معدل الوفيات  لفيروس كورونا مقارنة بالموجات الثلاث التي شهدتها مصر على مدار الفترة الماضية بالتزامن مع التوسع في تلقي اللقاحات، مؤكدة في تصريحات صحفية، استعداد وزارة الصحة والسكان لمواجهة الموجة الرابعة وتوافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية وكذلك الأكسجين الطبي بالمستشفيات، مشددة على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب زيادة الإصابات خلال ذروة الموجة الرابعة.

 

واستعرضت وزيرة الصحة والسكان مستجدادت توفير لقاحات فيروس كورونا بمصر، مشيرة إلى إنتاج 2 مليون جرعة من لقاح "فاكسيرا – سينوفاك" المُصنع محليًا خلال الأسابيع الأخيرة، موضحة أن مصر استقبلت مواد خام لتنصيع 15 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، وجار استلام مواد خام تكفي لتصنيع 15 مليون جرعة أخرى، مؤكدة قدرة مصر على تأمين الاحتياج المحلي من اللقاحات بطاقة 80 مليون جرعة من المقرر الانتهاء من تصنيعها بنهاية شهر ديسمبر المقبل.

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم تسجيل 18 مليون مواطن على الموقع الالكتروني لحجز لقاحات كورونا مشيرة إلى أنه يوجد 14 مليون مواطن حصلوا على التطعيمات ما بين الجرعة الأولي والثاني.
 

ونوهت الوزيرة إلى التعاون مع مختلف الشركات والجهات الدولية لتوفير لقاح فيروس كورونا، مؤكدة أن مصر ستشهد استقبال ملايين الجرعات من مختلف أنواع اللقاحات مثل "فايزر" و"موديرنا"، مما يعظم توافر جميع أنواع اللقاحات المتداولة في العالم داخل مصر.

 

وأشارت الوزيرة إلى التوسع في مراكز تلقي اللقاح لتصبح 850 مركزًا على مستوى الجمهورية من ضمنها 3 مراكز كبرى تستوعب حوالي 60 ألف مواطن  في اليوم، بالإضافة إلى  حوالي500 قافلة متنقلة تجوب أماكن التجمعات والمصانع والشركات لتطعيم المواطنين، لافتة إلى أنه جار الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع الحكومي والبالغ عددهم حوالي 3.2 مليون مواطن، كما أنه جار الانتهاء من تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم والبالغ عددهم حوالي 1.6 مليون مواطن، لافتة إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تطعيم الطلاب في المدراس الثانوية والمعاهد الأزهرية يليها طلاب المدارس الإعدادية بالتزامن مع افتتاح الخط الثاني لإنتاج اللقاحات بشركة فاكسيرا بمنطقة العجوزة.

 

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى افتتاح الخط الثاني لإنتاج اللقاحات بمصنع شركة فاكسيرا بمنطقة العجوزة خلال الـ 5 أسابيع المقبلة، مما يساهم في القدرة على إنتاج مليون جرعة يوميًا من اللقاحات، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم أفريقيا في توفير لقاح فيروس كورونا. 

طارق شوقي يكشف الحقيقة


وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حقيقة تأجيل الدراسة بسبب انتشار الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مؤكدا: "الدولة هي الوحيدة صاحبة قرار تأجيل الدراسة أو إلغائها".

وأضاف "شوقى"، ان "الدولة مهتمة جدا أن يتم العام الدراسي المقبل بشكل نظامي كامل "، نافيا ما يتردد بشأن إعلان بعض المدارس الخاصة عزمها على الإغلاق بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا بين الطلاب.

رد وزارة التربية والتعليم


واعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكل صريح وواضح عدم وجود أي نية لتأجيل الدراسة هذا العام، ونفت الأنباء المتداولة بهذا الشأن ، وأكدت في بيان رسمي  أنه لا صحة لتأجيل بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 بالمدارس لعدم حصول أعضاء المنظومة التعليمية على لقاح فيروس كورونا، مُوضحةً أن الدراسة ستبدأ في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية المعلنة مسبقاً، والمقرر لها أن تبدأ يوم السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت وزارة التربية والتعليم  إلى أنه جارٍ العمل على تنفيذ خطة لتطعيم كافة أعضاء المنظومة التعليمية بلقاح فيروس كورونا على مستوى مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.

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