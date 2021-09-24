عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل: طرح خاصية إخفاء الصور الحساسة على هواتف أندرويد

جوجل
جوجل

أعلنت جوجل عن طرح خاصيتها الشهيرة للملفات المغلقة، التي تسمح بحماية الصور الحساسة، على مساحة محمية برقم سري على الهاتف، على نطاق أوسع قريبًا.


وكانت جوجل قد أعلنت عن هذه الخاصية في شهر مايو الماضي، خلال مؤتمر المطورين السنوي، وأتاحتها فقط لمستخدمي هواتف بيكسل، لكنها قررت الآن إتاحتها لمستخدمي أندرويد بدايةً من الإصدار 6.0 وللإصدارات التالية.


وتعمل هذه الميزة من خلال صور جوجل، التي توفر مجلدًا مغلقًا حيث يمكن تخزين الصور التي يريد المستخدم الاحتفاظ بها سرية. 

 

ويحفظ المجلد المقفل، الصور، بحيث لا تظهر في مجلدات أخرى، أو مجلدات مشتركة، أو نتائج البحث، والهدف؛ هو إبقاء الصور الحساسة بعيدة عن شريط الكاميرا، دون قلق بشأن عرضها على شخص غير مقصود خلال تصفح الصور الأخرى. 

مستخدمى اندرويد هواتف محمية مؤتمر المطورين السنوي اصدارات صور جوجل الكاميرا

موضوعات متعلقة

رئيس التنمية الثقافية ينعي رسام الكاريكاتير جمعة فرحات

الصين تتسبب في انهيار جديد للعملات المشفرة.. خسائر تطال شركات كبرى

اتفاق عراقي مصري أردني على إنجاز المشاريع المشتركة في الاقتصاد والطاقة والكهرباء

الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب يتحمل مسئولية الأحداث الجارية في أفغانستان

مستشار الأمن القومي الأمريكي يؤكد التزام واشنطن بدعم الانتقال الديمقراطي للسودان

بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي نتائج محادثات الاتحاد مع بيلاروسيا

115% ارتفاعا في عدد المتقدمين للجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي

وفاة مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط عن 82 عاما

ترشيحاتنا

البنك الدولي: مساعدة الحكومة اللبنانية في معالجة أزمة الكهرباء تتصدر أولوياتنا

وزيرة الصحة: فتح مراكز الشباب لتلقيح المواطنين "فَوريًّا" 26 سبتمبر

أخبار الفن| وقف برنامج محمود سعد .. وفاة مذيعة ماسبيرو عزة الحناوي

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

وزير الخارجية يبحث مع نظيرته السنغالية سبل مواصلة التعاون بين البلدين الشقيقين.. صور

أخبار الرياضة| بيراميدز يتأهل لربع نهائي كأس مصر.. واحتفال غريب من رمضان صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمود سعد يعلن توقف برنامجه باب الخلق

استمراراً لإثارة الجدل.. احتفال غريب من رمضان صبحي خلال مباراة سموحة

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

وفاة مذيعة ماسبيرو عزة الحناوي .. وتشييع الجنازة من مسجد حسن الشربتلي

3 مخاطر لتناول المضادات الحيوية قد تؤدي للوفاة .. فيديو

أبوه ضربه عشان سرق فلوسه|كشف ملابسات فيديو اعتداء على طفل بالغربية

لا عزاء للعيال.. ميدو يعلق على تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك

الأهلي يدرس سيناريوهات مصير جهاز موسيماني عقب مواجهة إنبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلادها بحضور يسرا وإلهام شاهين ونيللى كريم والنجوم

في ذكرى ميلاد عزيز الجبالي.. فنانة انتظرها محمد وفيق 20 عاما ليتزوجها

حكاية السهرة.. قصة سقوط أم كلثوم على المسرح بالتفصيل

ماجدة الرومي وإليسا ومحمد رمضان .. حكايات سقوط النجوم على المسرح

فيديو

فيديو جراف.. كيف خطف المتهم بمساعدة أصدقائه ابن عمته.. تفاصيل

لم تتمالك نفسها من البكاء .. نيللي كريم وصفت زواجها السابق بـ "11 سنة نكد"

اللحظات المرّة.. ياسمين عبدالعزيز تودّع غرفة المستشفي

فيديوجراف.. العلاج عند فيفي.. دراسة تكتشف أقوى جهاز مناعي لمقاومة كورونا

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ