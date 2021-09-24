التنمية الحضرية: 40% من المسطح العمراني في المدن والحضر غير مخطط... فيديو

قال خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن اسم الصندوق أصبح "صندوق التنمية الحضارية"، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء ويُعد هيئة عامة اقتصادية، وله الشخصية الاعتبارية ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له في المحافظات.

وأضاف "صديق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "اسم الصندوق أصبح يتوائم مع المرحلة الجديدة للجمهورية الجديدة، ومهامه اختلفت تماما وأصبح يشمل المناطق العمرانية المختلفة فى مصر للوصول لسقف التنمية العمرانية الشاملة".



وأشار إلى أن من أبرز المشروعات الجديدة التى تم التكليف بها مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بالمحافظات الكبرى ويشمل 500 ألف وحدة سكنية"، معقبا: “سيتم الانتهاء من المشروع خلال 5 سنوات بتكلفة 350 مليار جنيه”.



وأوضح خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية،: "40% من المسطح العمراني في المدن والحضر المصري غير مخطط، وينقصه شبكات مياه وصرف صحي وطرق".

