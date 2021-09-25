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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل الجمبرى بالثوم والزبدة

صدى البلد

قدم الشيف اسامة السيد عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛طريقة عمل الجمبرى بالثوم والزبدة.

طريقة عمل الجمبرى بالثوم والزبدة

أولاً المكونات:

نصف كوب من مكعبات الزبدة
4 فصوص ثوم مفرومين
800 جرام من الجمبرى المقشر
ملح وفلفل أسود للتذوق حسب رغبتك
عصير نصف ليمونة أو أكثر حسب رغبتك
ملعقتان كبيرتان من الماء
بقدونس مفروم للتقديم
 

 طريقة عمل الجمبرى بالثوم والزبدة:

1-احضرى طاسة كبيرة وقومى بتسخينها على درجة حرارة متوسطة تميل إلى المرتفعة قليًلا.

2-ضعى ملعقتان من الزبدة فى الطاسة حتى يذوبا تمامًا.

3-ضعى الثوم لمفروم فى الطاسة وقلبيه برفق مع الزبدة حتى يأخذ اللون الذهبى وتظهر ريحته.

4-بعد التأكد من تنظيف الجمبرى جيدًا ونزع القشرة الخارجية عنه، ضعى الجمبرى مع الزبدة والثوم.

طريقة عمل الجمبرى بالثوم والزبدة

5-ضيفى الملح والفلفل الأسود إلى الجمبرى وقلبى برفق حتى لا تفكك قطع الجمبرى.

6-قومى بطهى كل وجه من الجمبرى لمدة دقيقة واحدة مع التقليب من الحين إلى الآخر، ثم كررى ذلك مع الوجه الآخر، وانتظرى حتى يأخذ الجمبرى اللون الوردى المميز.

7-ضيفى باقى مكعبات الزبدة إلى الجمبرى، وانتظرى حتى تذوب تمامًا ثم ضيفى ملعقتان المياه وقلبى جيدًا.

8-قومى بتقليب الجمبرى وتحريكه فى الزبدة على درجة حرارة هادئة حتى تتاكدين من نضجه تمامًا.

9-انزعى الطاسة من على النار وقومى بإضافة عصير الليمون إلى الجمبرى، ويمكنك زيادة عصير الليمون عن الكمية الموضوعة حسب رغبتك وقلبيه جيدًا حتى يتشرب من الليمون.

10-لتقديم الجمبرى احضرى وعاء مسطح وقومى بفرشه بالبقدونس المفروم، ثم ضعى الجمبرى بشكل مميز وضعيه على مائدتك.

11-يقدم الجمبرى بهذه الطريقة مع أنواع الأرز المختلف مثل الأرز الأبيض أو الأرز البنى مع البصل أو أرز الصيادية، كما يمكنك تقديمه مع المكرونة بالوايت صوص أو بالصلصة الحمراء بالطريقة التقليدية.

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