طليقة طارق العريان تكشف لأول مرة عن تفاصيل مشاجرة نجلها فى لبنان

نشرت السيدة هالة العتال طليقة المخرج طارق العريان ووالدة ابنه الأكبر عمر ، عبر صفحتها على موقع فيسبوك منشور ، كشفن من خلال عن تفاصيل الحادث الذى تعرض له نجلها .

حيث علقت السيدة هالة العتال قائلة : " الحمد لله رب العالمين، على كرمك ولطفك، ألف حمد وشكر، رجوع ابني لمصر وأحب أشكر، مصر الطيران على تعاونها، معنا وحرصها على سلامة ابني، ده أولًا اما بالنسبة لرفضي الرد على صحفي، هو اهتمامي بعمر أولا، وسفري ليه بعد كام ساعة، وربنا يعلم بحالي ساعتها، ممكن أرد دلوقت.

وتابعت:ابني محترم من عيلة بتفهم في الأصول ومتربي على معاملة الناس كلها باحترام وخصوصا المرآة، يعني ابني مضربش حد علي وشه، ابني كان مع خطيبته وصاحبتها وكل مشكلته أنه مارداش يسلم على واحدة في تضايقت أوي وعملت المشكلة، وكان هو لوحده بس.



وأستكملت : وفجأة خناقه مع عشرة للأسف أني بقول رجاله وهو كان راجل بيدافع عن خطيبته والبنات اللي معاهم لوحده مع عشرة بيتخقانوا معاه وكان حيتقتل، لولا ستر ربنا، حق ابني هيرجع إن شاء الله، وأنا واثقه في القضاء اللبناني، ومعلومة بيحاولوا يعتذرو وكلموا عمر وطارق كتير وعندي المكالمات وعايزين يتصالحوا لأنهم عارفين أن مصيرهم السجن وده استحالة طبعا لأن ابني عمل عمليات.



واضافت : وده حرام بس أنا بقول حمد لله لأنه طلع راجل وهو معايا أنا وطارق وخطيبته ووسط أهله أصحابه وانشاء الله يتمم شفاءه علي خير، وده أو كلام عن لساني، بعد الهري اللي حصل، وحسبي الله ونعم الوكيل في أي حد اتسبب في أذى لأبني.