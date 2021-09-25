عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طليقة طارق العريان تكشف لأول مرة عن تفاصيل مشاجرة نجلها فى لبنان

طارق العريان ونجله
طارق العريان ونجله عمر

نشرت السيدة هالة العتال طليقة المخرج طارق العريان ووالدة ابنه الأكبر عمر ، عبر صفحتها على موقع فيسبوك منشور ، كشفن من خلال عن تفاصيل الحادث الذى تعرض له نجلها . 

 

 حيث علقت السيدة هالة العتال قائلة : " الحمد لله رب العالمين، على كرمك ولطفك، ألف حمد  وشكر، رجوع ابني لمصر وأحب أشكر، مصر الطيران على تعاونها، معنا وحرصها على سلامة ابني، ده أولًا اما بالنسبة لرفضي الرد على صحفي، هو اهتمامي بعمر أولا، وسفري ليه بعد كام  ساعة، وربنا يعلم بحالي ساعتها، ممكن أرد دلوقت.

 

وتابعت:ابني محترم من عيلة بتفهم في الأصول ومتربي على معاملة الناس كلها باحترام وخصوصا المرآة، يعني ابني مضربش حد علي وشه، ابني كان مع  خطيبته وصاحبتها وكل مشكلته أنه مارداش يسلم على واحدة في تضايقت أوي وعملت المشكلة، وكان هو لوحده بس.

بـ فيديو وصورة.. كيف رد طارق العريان وطليقة فائق حسن على زواجه من أصالة

بعد إجرائه 3 عمليات في لبنان.. موعد عودة نجل طارق العريان لمصر


وأستكملت : وفجأة خناقه مع عشرة للأسف أني بقول رجاله وهو كان راجل بيدافع عن خطيبته والبنات اللي معاهم لوحده مع عشرة بيتخقانوا معاه وكان حيتقتل، لولا ستر ربنا، حق ابني هيرجع إن شاء الله، وأنا واثقه في القضاء  اللبناني، ومعلومة بيحاولوا يعتذرو وكلموا عمر وطارق كتير وعندي المكالمات وعايزين يتصالحوا لأنهم  عارفين أن مصيرهم السجن وده استحالة طبعا لأن ابني عمل عمليات.


واضافت : وده حرام  بس أنا بقول حمد لله لأنه طلع راجل وهو معايا أنا وطارق وخطيبته ووسط أهله أصحابه وانشاء الله يتمم شفاءه علي خير، وده أو كلام عن  لساني، بعد الهري اللي حصل، وحسبي الله ونعم الوكيل في أي حد اتسبب في أذى لأبني.

طارق العريان المخرج طارق العريان ابن طارق العريان هالة العتال السيدة هالة العتال

ترشيحاتنا

قاتل من أجل المشاركة.. وائل جمعة يكشف تفاصيل حديثه مع مصطفى محمد

الصحة: تسجيل 568 إصابة جديدة بفيروس كورونا و36 حالة وفاة

المشير طنطاوي .. اللواء سمير فرج يكشف أسرار و تفاصيل جديدة عن البطل الراحل

يعالج العجز الجنسي عند الرجال ..تعرف على فوائد الثوم قبل النوم

علاج الكوابيس في المنام .. أدعية وأذكار تحميك منها

ليس لدينا حجة.. حازم إمام : دوري أبطال إفريقيا طموح لاعبي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمود سعد يعلن توقف برنامجه باب الخلق

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

استمراراً لإثارة الجدل.. احتفال غريب من رمضان صبحي خلال مباراة سموحة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة إلى أولياء الأمور

وفاة مذيعة ماسبيرو عزة الحناوي .. وتشييع الجنازة من مسجد حسن الشربتلي

3 مخاطر لتناول المضادات الحيوية قد تؤدي للوفاة .. فيديو

أخبار الأهلي| غياب طاهر والشحات عن مواجهة إنبي.. 5 لاعبين لن يخصم منهم الـ300 ألف جنيه

يعالج العجز الجنسي عند الرجال ..تعرف على فوائد الثوم قبل النوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد مجندات سعوديات بالزي العسكري في اليوم الوطني السعودي|فيديو

الكاظمي يتدخل لإنقاذه.. صرخات مؤلمة لطفل عراقي كبله والده بالجنازير وأسلاك الكهرباء|فيديو

ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلادها بحضور يسرا وإلهام شاهين ونيللى كريم والنجوم

في ذكرى ميلاد عزيز الجبالي.. فنانة انتظرها محمد وفيق 20 عاما ليتزوجها

فيديو

فيديو جراف.. كيف خطف المتهم بمساعدة أصدقائه ابن عمته.. تفاصيل

لم تتمالك نفسها من البكاء .. نيللي كريم وصفت زواجها السابق بـ "11 سنة نكد"

اللحظات المرّة.. ياسمين عبدالعزيز تودّع غرفة المستشفي

فيديوجراف.. العلاج عند فيفي.. دراسة تكتشف أقوى جهاز مناعي لمقاومة كورونا

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ