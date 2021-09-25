عمرو أديب: الأهلي في تدهور مستمر وموسيماني معملش حاجة

هنأ الإعلامي عمرو أديب، نادي طلائع الجيش على فوزه ببطولة السوبر المصري، مردفا:" الاهلوية كانوا متاكدين من الفوز ولكن فريق الجيش كان في الموعد".

وتابع تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،: "ضربة الجزاء للاعب عمرو السيسي كانت عالمية، مردفا: "شفنا القاضية بتاعة قفشة وكانت قاضية فعلا.. الأهلي لازم يبطل يفكر بطريقة الأرنب، وأن يعود للتفكير بطريقة السلحفاة".

وأردف:" الأهلي وصل لمرحلة أنه يشعر أن أي بطولة سيحصل عليها، لافتا إلي ضرورة أن يستعين الأهلي بمدرب جيد.

وأكمل:" "الأهلي في تدهور مستمر، وموسيماني معملش حاجة للأهلي.. لاعبو الأهلي مبقاش عندهم روح الفانلة الحمراء".

