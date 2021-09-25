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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

استمتعت معكم .. تامر حسني ينشر صورا من حفلته في جامعة اسكندرية

صدى البلد

نشر تامر حسني صورا من  حفلتة  بالاسكندرية من خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتب تامر حسني معلقا: من حفل كلية آداب جامعة اسكندرية ، من أجمل حفلات حياتي و كل تحياتي و شكري لشباب كلية آداب جامعة الاسكندريه ،طاقة رهيبة رهيبة رهيبة بجد استمتعت معاكم من كل قلبي و معادنا يوم الأحد ٩/٢٦ ان شاء الله في الحفلة التانية لشباب كلية تجارة جامعة اسكندرية يا ترى مين طاقته أعلى هنشووووف .

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وكان قد حرض الفنان تامر حسنى وزوجته بسمة بوسيل على حضور افتتاح مطعم نجل الفنانة اصالة  خالد الذهبي فى اول ظهور لهما بعد شائعة  انفصالهما وزواج تامر حسنى من فنانة شابة.


بدأت القصة بانتشار أخبار تلمح إلى وجود علاقة عاطفية بين الفنان تامر حسني وفنانة شابة، بعدها بساعات تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر زواجه منها سرا.

 

انتشرت بعدها بساعات صور للفتاة مع تامر حسني، ومنها صور من العرض الخاص لفيلمه، بالإضافة إلى تواجدها في فرح كان يحييه تامر حسني وظهرت خلال الفيديو.


بعد أخبار الزواج بساعات قليلة قامت زوجته بسمة بوسيل بإثارة  الجدل حول وجود توتر فى علاقاتهما ، وذلك بعد أن نشرت عبر صفحتها على موقع إنستجرام منشورا، ثم عادت لتحذفه.

وكتبت بسمة بوسيل منشورًا، عبر ستوري حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، جاء فيها: «يارب يخلصني من الناس المنافقة والخاينة اللي في حياتي ويعوضني عن صبرى " .


هذا المنشور خلق هناك حالة من الجدل وأثار الشائعات خاصة وأن هناك البعض بدأ نشر شائعات عن توتر العلاقة بين الزوجين بسبب ارتباط تامر حسنى بفتاه أخرى وبدوا بالزج بأسماء احدى الفتيات .

https://www.instagram.com/tv/CUOcXGqIp_V/?utm_source=ig_web_copy_link

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