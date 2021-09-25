العراق يصدر بيانا شديد اللهجة بشأن دعوات التطبيع مع إسرائيل

أصدرت الحكومة العراقية، اليوم السبت، بيانا حسمت فيه موقفها من دعوات التطبيع مع إسرائيل، عقب اجتماعات عشائرية عُقدت في مدينة أربيل طالبت بالسلام مع دولة الاحتلال.

وقالت الحكومة العراقية في بيان: “تعرب الحكومة العراقية عن رفضها القاطع للاجتماعات غير القانونية، التي عقدتها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة أربيل باقليم كردستان، من خلال رفع شعار التطبيع مع اسرائيل”.

وأضاف البيان “تؤكد الحكومة ابتداءً أن هذه الاجتماعات لاتمثل أهالي وسكان المدن العراقية العزيزة، التي تحاول هذه الشخصيات بيأس الحديث بأسم سكانها، وانها تمثل مواقف من شارك بها فقط، فضلًا عن كونها محاولة للتشويش على الوضع العام واحياء النبرة الطائفية المقيتة”.

وتابع البيان أنه “في ظل استعداد كل مدن العراق لخوض انتخابات نزيهة عادلة ومبكرة، انسجاماً مع تطلعات شعبنا وتكريساً للمسار الوطني الذي حرصت الحكومة على تبنيه والمسير فيه”.

وأكد البيان أن “طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستورياً وقانونياً وسياسياً في الدولة العراقية، وأن الحكومة عبرت بشكل واضح عن موقف العراق التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني”.

وشدد البيان على حق الفلسطينيين بدولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، ورفض كل أشكال الاستيطان والاعتداء والاحتلال التي تمارسها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.