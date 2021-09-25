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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تعرضهم لحادث سير.. ظهور نادر لـ أبناء حمادة هلال

حمادة هلال
حمادة هلال

ظهر يوسف هلال، ابن الفنان حمادة هلال، في عدة صور نشرها مسبقًا عبر حسابه الشخصي على تطبيق “إنستجرام”، قبل تعرضه لحادث سير مع والدته الدكتورة أسما سميح، منذ يومين. 

كما سبق لـ يوسف حمادة هلال، نشر عدة صور لشقيقته إرما، التي لم تدخل مجال السوشيال ميديا حتى الآن، كما ظهر يوسف في عدة فيديوهات يبرز فيها قدراته التمثيلية من خلال مقاطع فيديو قصيرة نشرها عبر “إنستجرام” و"تيك توك". 

إرما حمادة هلال
إرما حمادة هلال
إرما حمادة هلال
إرما حمادة هلال
يوسف حمادة هلال
يوسف حمادة هلال
يوسف حمادة هلال
يوسف حمادة هلال

حادث زوجة حمادة هلال وأولاده

كشف الفنان حمادة هلال -  من خلال خاصية ستوري عبر حسابه الرسمي بتطبيق “إنستجرام” - عن تعرض زوجته أسما سميح وأولاده لحادث سير، وطلب من جمهوره الدعاء لهم بالشفاء العاجل.

وكان حمادة هلال كتب: “قدر الله وما شاء فعل.. دعواتكم بالشفاء العاجل لزوجة النجم حمادة هلال الدكتورة أسما سميح بعد إصابتها في حادث سيارة هي وأبنائها”.

وطمأن حمادة هلال، الجمهور بعد ساعات من انتشار الخبر، حيث قال: “الحمد لله والشكر لله وبقول لكل الناس، إحنا الحمد لله بخير والأولاد بخير ربنا يحفظكم ويحفظ أولادكم الحمد له الحمد لله”.

 

تكريم حمادة هلال

من جهة أخرى، احتفل النجم حمادة هلال، بتكريمه على مسلسل “المداح” ضمن مهرجان الفضائيات العربية، ونشر صورة أثناء التكريم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب معلقا من خلال الصور: "الحمد والشكر لله تكريم مسلسل المداح من مهرجان الفضائيات العربية باشكر جمهوري العظيم على التصويت للمسلسل وبتشرف باستلام جائزة الفنان الكبير أحمد بدير، وأحب أشكر كل زملائي وصناع عمل مسلسل المداح، وبشكر المخرج أحمد سمير فرج والمؤلف أمين جمال ووليد ابو المجد وشريف يسري وبشكر المنتج إسلام المرسي".

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صدفة أم حسد.. علاقة ظهور زوجة حمادة هلال دون حجاب وتعرضها لحادث مروع

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زوجة حمادة هلال وأولاده يتعرضون لحادث سير .. ادعولهم

آخر أعمال حمادة هلال

طرح حمادة هلال، أغنية أم أحمد عبر قناته على موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات أحمد مرزوق، وألحان وتوزيع محمد قماح، ميكس وماستر خالد رؤوف.

جاء ذلك بعدما انتهى “هلال” من تصوير الفيديو كليب الذي ظهر فيه إلى جانب سائق مقطورة، وفي منطقة شعبية يحتفل مع الجيران بالمناسبات، وهي المشاهد التي تعبر عن كلمات الأغنية. 

ونفى الفنان حمادة هلال، تعاقده بشكل رسمي على الجزء الثاني من مسلسل “المداح".

وكتب حمادة هلال، من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “لم أتعاقد حتى الآن على تقديم الجزء الثاني من مسلسل المداح ونفسي يكون أقوى من الجزء الأول”.

وقال السيناريست أمين كمال، إن  الفنان حمادة هلال هو صاحب فكرة مسلسل "المداح" الذي عرض في رمضان الماضي، مشيرًا إلى أن "هلال" عرض عليه فكرة مسلسل نابعة من قيام شخص ريفي يتيم يمدح النبي، ومن ثم تم تطوير الفكرة مع المخرج أحمد سمير فرج.

وظهر حمادة هلال خلال أحداث مسلسل "المداح" بشخصية "صابر المداح" وهو شاب ريفى متزوج من الفنانة نسرين طافش، ويدخل فى العديد من المشاكل، حيث يقدم دور منشد ديني يرث من والده موهبة الإنشاد ويقوم المسلسل حول فكرة الإنشاد والابتهالات الدينية وقصة الإنشاد والمنشدين وخلافاتهم مع نقابة الموسيقيين.

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