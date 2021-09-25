مصرع ربة منزل على يد شقيقها بقنا

تعدي عليها باللكمات في وجهها

لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة، بعد تلقيها لكمات قاتلة في وجهها من قبل شقيقها الذي يعاني من مرض نفسي بمركز دشنا شمال قنا.

تلقي اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة دشنا ، يفيد مصرع صابرين.ف ٤٠ عاماً، و تظهر عليها علامات ضرب في الوجه.

تبين من التحريات الأولية أن شقيقها سليمان ٥٠ عاماً ، والذي يعاني من مرض نفسي، تعدي عليها بالضرب المبرح في وجهها حتي لفظت انفاسها الأخيرة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة لنقل جثة المجني عليها إلي مشرحة مستشفى دشنا المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم و تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.