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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص في تصادم قطار وسيارة ملاكي بمزلقان في قنا

تصادم مزلقان الحامدية
تصادم مزلقان الحامدية

لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء،  إثر اصطدام سيارته الملاكي بقطار، أثناء محاولته العبور من مزلقان الحامدية بمركز دشنا جنوب قنا .


تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة دشنا ، يفيد بوقوع حادث تصادم بين قطار و سيارة ملاكي أثناء محاولة السيارة الملاكى العبور من مزلقان الحامدية .

 

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نتج عن الحادث مصرع سائق السيارة الملاكى و تلفيات بالسيارة، و يجرى حالياً إزالة آثار الحادث.

 

ودفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.


وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تصادم قطار وسيارة بمزلقان الحامدية

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قنا مزلقان قطار دشنا سيارة ملاكى مزلقان الحامدية

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