مصرع شخص في تصادم قطار وسيارة ملاكي بمزلقان في قنا

لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر اصطدام سيارته الملاكي بقطار، أثناء محاولته العبور من مزلقان الحامدية بمركز دشنا جنوب قنا .



تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة دشنا ، يفيد بوقوع حادث تصادم بين قطار و سيارة ملاكي أثناء محاولة السيارة الملاكى العبور من مزلقان الحامدية .

نتج عن الحادث مصرع سائق السيارة الملاكى و تلفيات بالسيارة، و يجرى حالياً إزالة آثار الحادث.

ودفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.



وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تصادم قطار وسيارة بمزلقان الحامدية

received_959935824866821