دراسة: 4 أطعمة تسبب ارتفاعا في ضغط الدم.. احذرها

نادرًا ما يكون لـ ضغط الدم المرتفع أعراض ملحوظة، مما يجعل تشخيصه في كثير من الأحيان حالة صعبة، وإذا تركت الحالة دون علاج، فإنها تزيد من خطر تعرضك لمشاكل خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية - مما يترك أضرارًا دائمة.

ووفقا لموقع “اكسبريس البريطاني” هناك أطعمة يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم مثل التوت والشوفان، ولكن ما هي الأطعمة التي يجب تجنبها؟.

أطعمة تسبب ارتفاع ضغط الدم

وحذرت الدراسة من تناول بعض الأطعمة التي تساعد على ارتفاع ضغط الدم بشكل ملحوظ وهي

الخبز.

البيتزا.

اللحوم الباردة.

الشوربة.

الأشخاص الأكثر عرضة لضغط الدم المرتفع