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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أول سيدة تتولى المنصب بالمغرب.. تعرف على أسماء أغلالو عمدة الرباط

أسماء أغلالو عمدة
أسماء أغلالو عمدة الرباط

للمرة الأولى في المملكة المغربية أن تتولى سيدة منصب عمدة، فكسرت السيدة أسماء أغلالو القاعدة، وتمكنت من شغل منصب عمدة مدينة الرباط، فهمي تمتلك قدرات كبيرة على أن تعتلي مناصب هامة في المملكة، بالإضافة إلى خبرتها الواسعة التي رشحتها في واحدة من المناصب الهامة بالانتخابات الأخيرة التي جرت في الدولة.

تم تعينها عمدة الرباط بدلا من محمد الصدقي، عن الحزب الخاص بالعدالة والتنمية.

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من هي أسماء اغلالو

أسماء أغلالو واحدة من شخصيات الحزب الخاص بـ التجمع الوطني للأحرار، وهذا ما جعلها من الأسماء البارزة في المملكة، وتعد المرأة الأولى التي تقوم بشغل منصب عمدة في المغرب، وهذا ما جعلها محط اهتمام كبير من قبل المغاربة في كافة أنحاء المملكة المغربية في الساعات الماضية.

حياتها الشخصية 

تحتفظ العمدة أسماء أغلالو بحياتها الشخصية بعيدًا عن الاعلام، وهذا يثير فضول الكثيرين للبحث عن اسم زوجها والتعرف عليه للوصول إلى تفاصيل تخص حياتها الخاصة.

فوزها في الانتخابات

حصلت أغلالوو، أول امرأة تشغل منصب عمدة العاصمة الرباط ، على 58 صوتا من أصل 81 صوتا ، مقابل لمنافسها حسن لشكرالذي حصل 07 صوتا.

فيما حصلت مرشحة العدالة و التنمية على 08 صوتا.

اول تصريح بعد الفوز 

عقبت أسماء أغلالو في أول تصريح لها بعد الفوز بمنصب عمدة مدينة الرباط قائلة: "سأكون عمدة للجميع، أغلبية ومعارضة، والكل سيعملون في سبيل التنمية والرفع من مستوى عيش الرباطيين".

أسماء اغلالو المملكة المغربية محمد الصدقي عمدة الرباط التجمع الوطني للأحرار أول امرأة تشغل منصب عمدة

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