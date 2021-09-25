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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد إصابة خالد محمود.. تعرف على أسباب انسداد شرايين القلب

الفنان خالد محمود
الفنان خالد محمود

أجرى الفنان خالد محمود، عملية جراحية في القلب بعد انسداد الشرايين بسبب الحزن حيث يقضي حاليا فترة نقاهة داخل المنزل.

 

ومرض الشريان التاجي يحدث نتيجة ضيق أو انسداد الشرايين التاجية، وبعد إجراء تداخلي يتم فتح الشريان التاجي مما يزيد من تدفق الدم إلى القلب.

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ما هو انسداد الشرايين 

 

وانسداد الشرايين التاجية ناجم عن تصلب الشرايين، وتصلب الشرايين هو تراكم الترسبات الدهنية والخلايا الالتهابية (تسمى اللويحات) على الجدران الداخلية للشرايين التي تقيد تدفق الدم إلى القلب، وبدون تدفق الدم الكافي يصبح القلب جائعًا للأكسجين والعناصر الغذائية الحيوية التي يحتاجها ليعمل بشكل صحيح، وأكثر أعراض مرض الشريان التاجي شيوعًا هي الذبحة الصدرية أو ألم الصدر.

 

أسباب انسداد الشرايين 

 

يُعتقد أن مرض الشريان التاجي يبدأ بتلف أو إصابة الطبقة الداخلية للشريان التاجي، وأحيانًا في وقت مبكر من الطفولة قد يكون الضرر ناتجًا عن عوامل مختلفة، بما في ذلك:

 

  • التدخين
  • ضغط دم مرتفع
  • الدهون
  • مرض السكري أو مقاومة الأنسولين
  • الحزن

المصدر 

clevelandclinic

الشرايين انسداد الشرايين القلب انسداد الشرايين التاجية أسباب انسداد الشرايين

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