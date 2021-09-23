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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تطورات الحالة الصحية للفنان خالد محمود بعد خضوعه لجراحة في القلب

الفنان خالد محمود
الفنان خالد محمود

غادر الفنان خالد محمود المستشفى بعد خضوعه  لعملية جراحية دقيقة فى القلب خلال الأيام القليلة الماضية.

وطمئن للفنان خالد محمود متابعيه على حالته الصحية مؤكدا على استقرار حالته .

 

معلومات عن الفنان خالد محمود 

 

يعد خالد محمود فنان متنوع ما بين التليفزيون والسينما ولكن كانت المشاركة الأكثر من نصيب الدراما التليفزيونية من السينما حيث جسد العديد من الأدوار المميزة والمختلفة في الأعمال الدرامية والتي ترك بها بصمة مميزة.

 

وهو من مواليد شهر نوفمبر في عام 1969، وكان يعشق التمثيل منذ الطفولة وبالفعل بدأ بالتمثيل على المسرح منذ طفولته، وحصل على شهادة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية.

 

كما أن والدته صينية الأصل ووالده من اصل صعيدي وجده من اصل تركي وهو من أحد علماء الدين والذين درسوا في الأزهر كما أن تتميز ملامح أبنائه أنها تمتلك الملامح الصينية والهندية والمصرية.

 

استطاع من أن يتعلم الطيران وتمكن من الحصول على شهادة خبرة في الطيران، من إحدى المدارس في مدينة 6 أكتوبر ولكنه لم يستكمل في هذا المجال بسبب تعلقه بالتمثيل، كما أنه قد أمتلك مطعم لطهي البرجر وهو يعشق الطبخ.

 

كان أول ظهور له هو من خلال سهرة في التليفزيون بعنوان “وتمضي الأيام” بعدها فقد شارك بالتمثيل في السينما في فيلم “شاويش نص الليل” مع الفنان فريد شوقي والفنانة ميرفت أمين ونخبة من النجوم، وهذا أول ظهور له وهنا بدأ الجمهور التعرف على وجه، وظهر ولمع بكثرة في الكثير من المسلسلات.

خالد محمود الفنان خالد محمود أخبار الفنانيين اخبار الفن المعهد العالي للفنون المسرحية

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