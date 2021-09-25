أخبار الفن.. ظهور نادر لأبناء حمادة هلال.. ومفاجأة حول حجاب ياسمينا العلواني

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، من بينها ظهور نادر لـ أبناء حمادة هلال ، ياسمينا العلواني تفجر مفاجأة بعد الظهور بالحجاب، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

ظهر يوسف هلال، ابن الفنان حمادة هلال، في عدة صور نشرها مسبقًا عبر حسابه الشخصي على تطبيق “إنستجرام”، قبل تعرضه لحادث سير مع والدته الدكتورة أسما سميح، منذ يومين.

وسبق لـ يوسف حمادة هلال، نشر عدة صور لشقيقته إرما، التي لم تدخل مجال السوشيال ميديا حتى الآن، كما ظهر يوسف في عدة فيديوهات يبرز فيها قدراته التمثيلية من خلال مقاطع فيديو قصيرة نشرها عبر “إنستجرام” و"تيك توك".

نشرت المطربة الشابة ياسمينا العلواني ، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أوضحت خلالها بعض الأمور المتعلقة بالجدل المُثار بعد ظهورها بالحجاب، وحقيقة إعتزالها.

وكتبت ياسمينا العلواني ، تغريدتين عبر تويتر، أوضحت في الأولى أنها لم ترتدي الحجاب، وسبق وظهرت به عدة مرات، ولكنها تتفائل بالظهور به، مؤكدة أن التعليق الذي كتبته على صورتها بالحجاب يخص تطورات حالتها الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا.

نشرت تقارير إخبارية دولية مقطع فيديو ظهر فيه النجم العالمي نيكولاس كيدج ، خلال لحظة القبض عليه وهو فى حالة سُكر، بعدما تشاجر مع أحد العاملين بمطعم في ولاية لاس فيجاس الأمريكية.

حرص الفنان أحمد خالد صالح على إحياء ذكرى وفاة والده الفنان القدير خالد صالح - عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام - التي تمر اليوم السبت 25 سبتمبر.

وكتب أحمد خالد صالح ، عبر انستجرام: «اللهم ارحم و اغفر لمن فقدنا الحياة بدونهم اللهم اغفر لأبي و أمي و ارحمهما كما ربياني صغيراً، اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب و ارفعهم اللهم درجات و احشرنا و اياهم مع الحبيب المصطفي صلي الله عليه و سلم و اجمعني اللهم بهم علي خير يا رب».