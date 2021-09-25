عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل  نظر دعوى إثبات النسب بقضية اغتصاب فتاة الدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

قررت اليوم محكمة الأسرة بمحكمة أجا الجزئية بالدقهلية تأجيل نظر دعوى إثبات النسب التي أقامتها المجني عليها أمل عبد الحميد،ط المعروفة إعلاميا بـ "فتاة الدقهلية المغتصبة" إلى جلسة 4 نوفمبر المقبل.

ومن جانبه قال سيد بدره محامى المجني عليها أن قرار التأجيل يأتي في صالح موكلته وذلك لحضور المدعي عليه وهو زوجها أمام المحكمة بعد قرار الإفراج عنه في قضية الاغتصاب و الذي طعنت النيابة العامة عليه.

وكانت فتاة الدقهلية المدعوة أمل عبد الحميد قد أقامت دعوى إثبات نسب طفلتها وذلك لإثبات تحليل البصمة الوراثية DNA في الوقت الذي حصل المدعى عليه علي حكم بالبراءة في قضية الاغتصاب وهو ما تقدمت النيابة العامة بطلب طعن إلى محكمة النقض على الحكم الصادر ببراءة المتهم بخطف ومواقعة المجني عليها أمل عبد الحميد المشهورة بـ فتاة المنصورة كرهًا عنها والصادر في نوفمبر من العام الماضي.

وكانت النيابة العامة استأنفت الحكم بعد صدوره ورفضت المحكمة الاستئناف وأيدت الحكم المستأنف، فطعنت لذلك النيابة العامة على الحكم أمام محكمة النقض وضَمَّنت بمذكرة الطعن أسبابَه تفصيلًا بعد دراستها حكمَ البراءة ورفض الاستئناف.

علي الع أسر رأس محكمة الاسرة العامة الأ الب لنيابة العامة وراثية حكم صورة واقعة امه الماضي شهور المتهم الإفراج الاغتصاب محكمة الاستئناف ت النيابة العامة رفض رفضت المحكمة طلب المجني عليه قضية اغتصاب تاج نوفمبر

موضوعات متعلقة

وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى أجا لرفع كفاءة الإنشاءات والأجهزة الطبية

ترشيحاتنا

حكم قول حسبي الله ونعم الوكيل لزملاء العمل.. علي جمعة يوضح

15 دقيقة ساخنة بين الأهلي وإنبي ولكن بدون أهداف

الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتعادل مع برينتفورد 1-1 في الشوط الأول

وزير الخارجية يلتقي نظيره الجزائري في نيويورك لبحث التعاون بين البلدين

احذر.. تناول المضادات الحيوية يسبب الوفاة "فيديو جراف"

هيئة الدواء تكرم العاملين المميزين بإداراتها احتفالا باليوم العالمي للصيادلة |صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استمراراً لإثارة الجدل.. احتفال غريب من رمضان صبحي خلال مباراة سموحة

محمود سعد يعلن توقف برنامجه باب الخلق

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

ظهور أحمد عبد القادر.. تعرف علي تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي بكأس مصر

تحميك من الزهايمر وتقوي الذاكرة .. جمال شعبان ينصح بتناول هذه الأطعمة

ضبط المتهم بقتل شقيقه وسط ركاب قطار المناشي في المنوفية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة من العسل الاسود؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضهم لحادث سير.. ظهور نادر لـ أبناء حمادة هلال

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

من الكتابة والإموجيز.. أبل تصنع هواتف iPhone تكتشف معاناة مستخدميها من الاكتئاب

أثناء الرقص.. شاهد لحظة سقوط عروسان من فوق خشبة المسرح|فيديو

فيديو

تحدى الإعاقة.. شاب بذراع واحد ينافس الأصحاء في السباحة

الدنيا خريف.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

فيديو جراف.. هل ارتدت ياسمينا العلواني الحجاب واعتزلت الفن ؟

بالصدفة.. العثورعلى أضخم كنز في أعماق البحر

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

اﻟﻤﺰﻳﺪ