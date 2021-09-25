تأجيل  نظر دعوى إثبات النسب بقضية اغتصاب فتاة الدقهلية

قررت اليوم محكمة الأسرة بمحكمة أجا الجزئية بالدقهلية تأجيل نظر دعوى إثبات النسب التي أقامتها المجني عليها أمل عبد الحميد،ط المعروفة إعلاميا بـ "فتاة الدقهلية المغتصبة" إلى جلسة 4 نوفمبر المقبل.

ومن جانبه قال سيد بدره محامى المجني عليها أن قرار التأجيل يأتي في صالح موكلته وذلك لحضور المدعي عليه وهو زوجها أمام المحكمة بعد قرار الإفراج عنه في قضية الاغتصاب و الذي طعنت النيابة العامة عليه.

وكانت فتاة الدقهلية المدعوة أمل عبد الحميد قد أقامت دعوى إثبات نسب طفلتها وذلك لإثبات تحليل البصمة الوراثية DNA في الوقت الذي حصل المدعى عليه علي حكم بالبراءة في قضية الاغتصاب وهو ما تقدمت النيابة العامة بطلب طعن إلى محكمة النقض على الحكم الصادر ببراءة المتهم بخطف ومواقعة المجني عليها أمل عبد الحميد المشهورة بـ فتاة المنصورة كرهًا عنها والصادر في نوفمبر من العام الماضي.

وكانت النيابة العامة استأنفت الحكم بعد صدوره ورفضت المحكمة الاستئناف وأيدت الحكم المستأنف، فطعنت لذلك النيابة العامة على الحكم أمام محكمة النقض وضَمَّنت بمذكرة الطعن أسبابَه تفصيلًا بعد دراستها حكمَ البراءة ورفض الاستئناف.