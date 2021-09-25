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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يستخدم في إطلاق الطائرات المفخخة.. التحالف العربي يدمر موقعا عسكريا للحوثيين

التحالف العربي يدمر
التحالف العربي يدمر موقع عسكري للحوثيين في الجوف

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، تدمير موقع عسكري بمحافظة الجوف يستخدمه الحوثيون في إطلاق المسيرات المفخخة.

وقال التحالف بقيادة السعودية إن استهداف الموقع العسكري في الجوف شمل منصة الإطلاق وطائرات مسيرة وعربات إسناد ومشغلين.

كان التحالف العربي أعلن مساء اليوم، تدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي تجاه نجران في المملكة العربية السعودية.

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وقال التحالف بقيادة السعودية إن المحاولات العدائية للحوثيين لاستهداف المدنيين متعمدة وعبثية.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة.

وندد التحالف العربي باستمرار التصعيد الحوثي العدائي بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية.

التحالف العربي السعودية اليمن الحوثيين طائرات مسيرة مفخخة

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