تويوتا تكشف النقاب عن نسختها تندرا 2022 .. فيديو وصور

تواصل شركة تويوتا اليابانية وعملاقة تصنيع السيارت العالمية، من تعزيز قوتها عبر نسختها الجديدة من تندرا 2022، والتي كشفت عنها النقاب بشكل رسمي، وتعتبر هذه السيارة والتي تنتمي إلى فئة الـ "بيك اب"واحدة من الطرازات القوية والتي لها تاريخ عريق وممتد داخل السوق العالمي بعد ان انطلقت للمرة الاولى في عام 1999.

الأداء الفني لـ تويوتا تندرا موديل 2022 "بيك اب"

تأتي النسخة تويوتا تندرا موديل 2022 "بيك اب" بمحرك سداسي الاسطوانات طراز V6، سعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 3500 سي سي، مقترن بشاحن توربيني مزدوج، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 389 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 649 نيوتن/متر، بينما استغنت عن القدرات السابقة والتي كانت تعتمد على محرك ثماني الاسطوانات V8.

ومن خلال هذه القدرات الفنية الخاصة بـ تويوتا تندرا موديل 2022 "بيك اب"، تعجلها تدخل في منافسة مع شاحنة رام 1500 والتي تنتمي غلى عائلة البيك اب ايضا، صاحبة الاداء القوي حيث تتمتع بمحرك 8 سليندر ثماني الاسطوانات وبسعة لترية قدرها 5700 سي سي، وفي حالة مقارنتها بالسيارة تويوتا تندرا سوف نجد انها تأتي بفارق بسيط يقدر بـ 6 احصنة، و 94 نيوتن/متر من عزم الدوران.

وتقدم السيارة تويوتا تندرا موديل 2022 "بيك اب" مع نظام هجين من طراز TRD PRO- I-FORCE MAX بقوة قدرها 437 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 790 نيوتن/متر، بينما تستمد جيمع الطرازات اوامر التسارع عبر ناقل حركة اوتوماتيكي الأداء مكون من 10 سرعات، مع منظومة الدفع الخلفية للعجلات، إلى جانب خيارات اعلى تجهيزًا تعتمد على الدفع الكلي.