عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صلاح محسن ينقذ موسيماني من عاصفة الرحيل.. وبيراميدز وانطلاق الدوري ضمان بقائه مع الأهلي| تقرير

موسيماني ومحمود الخطيب
موسيماني ومحمود الخطيب

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الدور الربع النهائي من بطولة كأس مصر عقب تحقيق الفوز على منافسه إنبي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم.

 

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة بيراميدز  في دور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

 

موسيماني وموعد الرحيل 

 

أثار بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غضبا كبيرا بين جماهير المارد الأحمر ومجلس إدارة النادي عقب ضياع بطولة الدوري المصري والسوبر الإفريقي .

 

وعلى الرغم من تحقيق بيتسو موسيماني العديد من البطولات من النادي الأهلي إلا أنه أصبح على شفا الرحيل عقب فقدان المارد الأحمر بطولتين متتاليتين.

 

هدف صلاح محسن ينقذ موسيماني مؤقتا 

 

أحرز صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدف الفوز أمام منافسه إنبي في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر ليضمن تأهل فريقه إلى دور الربع النهائي للبطولة ومنح المدير الفني للفريق فرصة  جديدة لإعادة ترتيب الأوراق من جديد من أجل تحقيق اللقب وضمان بقائه واكتساب ثقة الجماهير والإدارة من جديد 

أما في حالة الهزيمة في مباراة اليوم وخروج الأهلي من بطولة كأس مصر لم يمكن للمدير الفني للفريق الأول بقيادة بيتسو وسيماني أن يكون موجودا داخل جدران القلعة الحمراء.

 

تخطي بيراميدز والتتويج باللقب هدف موسيماني 

 

يرغب بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي في تحقيق الفوز على بيراميدز  لضمان الوصول إلي نهائي كأس مصر والتتويج بالبطولة لمصالحة الجماهير عقب فقدان بطولتي الدوري والسوبر وذلك عقب تحديد موعد استكمال بطولة كأس مصر من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم .

 

موسيماني يستعد لمصالحة الجماهير في انطلاق الدوري 

 يدرس بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أندية الدوري المصري في الوقت الحالي من أجل الاستعداد الجيد لإنطلاق بطولة الدوري للموسم 2021-2022 

ويرغب بيتسو موسيماني في إعادة ترتيب أوراق الفريق من جديد لضمان الظهور بالمستوي اللائق الذي إعتاد عليه جماهير المارد الأحمر خصوصا عقب الإخفاق في تحقيق بطولة الدوري المصري للموسم الماضي والذي تمكن نادي الزمالك من التتويج بها.

بيتسو موسيماني صلاح محسن الدوري المصري الأهلى بطولة كأس مصر مجلس إدارة السوبر الإفريقي

موضوعات متعلقة

شاهدوا محمد صلاح.. موسيماني يكشف سبب تراجع أداء لاعبي الأهلي الفترة الأخيرة

بث مباشر .. الأهلي ضد إنبي في كأس مصر

ترشيحاتنا

خبير: لا يستفيد هؤلاء من لقاح كورونا 

نفوق كلبان بسبب سرب من النحل.. صور

وزير الخارجية: دعم فرنسي غير مشروط لموقفنا في قضية سد النهضة

تعرف على عقوبة مرتكبي جريمة التحرش في السعودية وحالات تغليظها

بعد فوز الأهلي على إنبي .. أحمد موسى: مش مستريح | فيديو

فنانة شهيرة تعلن اعتزالها التمثيل نهائيا.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإحالة للتحقيق.. تحذير من إعطاء الحقن بـ الصيدليات بعد وفاة طفلة الغربية

هل انتهت ذروة الموجة الرابعة .. الصحة ترد

انخفاض في درجات الحرارة ورياح على القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

شاهدوا محمد صلاح.. موسيماني يكشف سبب تراجع أداء لاعبي الأهلي الفترة الأخيرة

الأمم المتحدة تعلن استعدادها لدعم مفاوضات سد النهضة

بعد تعادل ليفربول .. تقييم أداء محمد صلاح أمام برينتفورد

موعد المولد النبوي 2021 .. وحكم الاحتفال به

موسيماني يعدد مكاسب الأهلي بعد الفوز على إنبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضهم لحادث سير.. ظهور نادر لـ أبناء حمادة هلال

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

من الكتابة والإموجيز.. أبل تصنع هواتف iPhone تكتشف معاناة مستخدميها من الاكتئاب

أثناء الرقص.. شاهد لحظة سقوط عروسان من فوق خشبة المسرح|فيديو

فيديو

قتلت شاب في 10 دقائق .. مخاطر صحية تسببها المشروبات الغازية

احذر.. تناول المضادات الحيوية يسبب الوفاة "فيديو جراف"

تحدى الإعاقة.. شاب بذراع واحد ينافس الأصحاء في السباحة

الدنيا خريف.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ