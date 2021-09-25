صلاح محسن ينقذ موسيماني من عاصفة الرحيل.. وبيراميدز وانطلاق الدوري ضمان بقائه مع الأهلي| تقرير

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الدور الربع النهائي من بطولة كأس مصر عقب تحقيق الفوز على منافسه إنبي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة بيراميدز في دور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

موسيماني وموعد الرحيل

أثار بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غضبا كبيرا بين جماهير المارد الأحمر ومجلس إدارة النادي عقب ضياع بطولة الدوري المصري والسوبر الإفريقي .

وعلى الرغم من تحقيق بيتسو موسيماني العديد من البطولات من النادي الأهلي إلا أنه أصبح على شفا الرحيل عقب فقدان المارد الأحمر بطولتين متتاليتين.

هدف صلاح محسن ينقذ موسيماني مؤقتا

أحرز صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدف الفوز أمام منافسه إنبي في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر ليضمن تأهل فريقه إلى دور الربع النهائي للبطولة ومنح المدير الفني للفريق فرصة جديدة لإعادة ترتيب الأوراق من جديد من أجل تحقيق اللقب وضمان بقائه واكتساب ثقة الجماهير والإدارة من جديد

أما في حالة الهزيمة في مباراة اليوم وخروج الأهلي من بطولة كأس مصر لم يمكن للمدير الفني للفريق الأول بقيادة بيتسو وسيماني أن يكون موجودا داخل جدران القلعة الحمراء.

تخطي بيراميدز والتتويج باللقب هدف موسيماني

يرغب بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي في تحقيق الفوز على بيراميدز لضمان الوصول إلي نهائي كأس مصر والتتويج بالبطولة لمصالحة الجماهير عقب فقدان بطولتي الدوري والسوبر وذلك عقب تحديد موعد استكمال بطولة كأس مصر من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم .

موسيماني يستعد لمصالحة الجماهير في انطلاق الدوري

يدرس بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أندية الدوري المصري في الوقت الحالي من أجل الاستعداد الجيد لإنطلاق بطولة الدوري للموسم 2021-2022

ويرغب بيتسو موسيماني في إعادة ترتيب أوراق الفريق من جديد لضمان الظهور بالمستوي اللائق الذي إعتاد عليه جماهير المارد الأحمر خصوصا عقب الإخفاق في تحقيق بطولة الدوري المصري للموسم الماضي والذي تمكن نادي الزمالك من التتويج بها.