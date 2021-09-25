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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

جامعة الأزهر تناشد منسوبيها سرعة تسجيل الحصول على لقاح كورونا

مدير المركز الإعلامي
مدير المركز الإعلامي بـ جامعة الأزهر

طالب المركز الاعلامي بجامعة الأزهر  منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم سرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة لتلقي لقاح فيروس كورونا، مشيرا إلى أن  "جامعة الأزهر" موجودة ضمن اختيارات الأماكن التي بها نقاط التطعيم على موقع وزارة الصحة. 


وأوضح المركز الإعلامي، أن تسجيل البيانات الشخصية، على موقع وزارة الصحة، من شأنه أن ييسر على منسوبي الجامعة،سرعة  الحصول على اللقاح، من خلال إرسال رسالة على تليفون الشخص الذي قام بتسجيل بياناته، تطالبه بالتوجه إلى المكان الذي سوف يحصل منه على التطعيم ومعه بطاقة الرقم القومي، وصورة ضوئية منها. 


وأهاب المركز الاعلامي بمنسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم ( بحري - قبلي) بسرعة التسجيل للحصول على التطعيم.
رابط تسجيل  وزارة الصحة: 
https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home

الأزهر فيروس كورونا جامعة الأزهر الحصول على اللقاح المركز الاعلامي

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