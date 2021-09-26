لدعم المكفوفين .. دعوة مجموعة من المبصرين لعشاء في الظلام بالمنيا

قال وسيم عادل مدير جمعية النور الحقيقي لدعم المكفوفين بالمنيا ، انهم هم أصحاب الجمعية الوحيدة في محافظة المنيا والتي تعمل علي خدمة المكفوفين بسبب خبرتهم وعلمهم بعمل ذألك ، مؤكدا أن فكرة عمل عشاء في الظلام للمكفوفين جاءت من أصحاب الإعاقة نفسهم من اجل توعيه المجتمع بهم .

وأضاف وسيم عادل خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة" المذاع علي القناة " الأولى المصرية " ، أن فكرة العشاء قائمة علي دعوه المبصرين ومن بعدها يقوم المكفوفين بتقديم الطعام لهم من اجل اظهار إمكانياتهم للمجتمع وتوعيتهم بهم ، مؤكدا أن القاعة التي تم فيها العشاء كان لها مواصفات خاصة ومنها أن يعم الظلام القاعة .

قام الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر، بتكريم مجموعة من أبناء جامعة الأزهر من أصحاب الهمم، الذين يبصرون بقلوبهم.

تكريم المبصرين

وعبر الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث عن سعادته البالغة وهو يجلس مع هذه النماذج المضيئة من أبناء جامعة الأزهر، الذين استطاعوا أن يقهروا الظلام، ويتغلبوا على جميع التحديات، ويثبتوا أنفسهم في ظل هذه الظروف الصعبة.

وقام نائب رئيس الجامعة بالحديث مع هذه النماذج المشرفة، مؤكدًا على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولي هذه النماذج المضيئة رعاية واهتمامًا كبيرين، لافتًا إلى أن فضيلة الإمام الأكبر وسعادة رئيس الجامعة يؤكدان دومًا على رعايتهما ودعمهما لهذه النماذج المشرقة التي استطاعت أن تجد لنفسها مكانًا في جميع المحافل التي يوجدون فيها، مؤكدين على أنهم خير سفراء لجامعة الأزهر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

يأتي ذلك تأكيدًا على اهتمام مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بمنسوبي الجامعة، سواء أكانوا من أعضاء هيئة التدريس، أم الموظفين أم الطلاب.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة خلود حسام، عميدة كلية التجارة بنات، عضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبراهيم السمدوني، وكيل كلية التربية السابق، عضو اللجنة، وشام علي، مقررة لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر.

جدير بالذكر أن المشرف العام على لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر قام بتكريمهم ومنحهم درع الجامعة، وشهادة تقدير لكل واحد منهم، وهم:

- أحمد حسانين.

- حسن علام.

- صالح فوزي.

- محمد الأعرج.

- مصطفى البحيري.