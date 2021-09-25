المصري للشئون الخارجية: الرئيس السيسي عبر عن الجمهورية الجديدة أمام الأمم المتحدة

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن كلمة الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة أمام الأمم المتحدة كانت تعبر عن الجمهورية الجديدة.

وأضاف "أنور"، خلال استضافه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "مصر راغبة في المتمدد وملء الفراغ"، لافتا: "مشكلة مصر كانت أنها تترك الساحة للتطرف ولأجندات أجنبية، وترك المساحة للجيران يعبثون كما يشاؤون".



وأشار: "الرئيس السيسي أشار للعدالة المنشودة في توزيع اللقاحات في العالم، وذلك لأن 42% من سكان العالم تلقوا على الأقل جرعة واحدة، لكن 2% منهم فقط من الدول الفقيرة، لذلك وجهت مصر أصبع الاتهام للدول الغنية".