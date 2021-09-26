رئيس مهرجان الإسكندرية يكشف متغيرات الدورة الجديدة | خاص

كشف لنا الامير في البداية عن المتغيرات التي سيجدها الجمهور في الدورة الجديدة من مهرجان الإسكندرية في دورته ال37.

وقال في تصريحات ل"صدى البلد": هذا العام استحدثنا مسابقة افلام الطلبة، وهى خاصة بطلاب الإسكندرية بالتحديد، واستلهمت الفكرة من مشاهدتي لعدد من اعمال الطلاب الموهوبين في المدينة، فقررنا ان نقدم تلك المسابقة، بالإضافة الى ذلك فالدورة مهداة الي المخرج علي بدرخان، الذي وساهم في إخراج أجيال تحب الفن سواء بمعهد السينما أو مؤسسة بدرخان للفنون، ونحتفل ايضا بعيد ميلاده الـ75 في تلك الدورة التي تحمل اسمه فهو مخرج كبر مبدع قدم الكثير للسينما.

افتتح امس مهرجان الإسكندرية السينمائي دورته الـ37 في أحد الفنادق الشهيرة على البحر، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس المهرجان، والمخرج علي بدرخان الذي تحمل الدورة اسمه، ومن أعضاء لجان التحكيم المخرج سامح عبد العزيز، الفنانة هالة صدقي، الفنان كريم قاسم، وعدد كبير من الفنانين والصحفيين والنقاد.



بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وبعدها عرض استعراض غنائي احتفالا بمرور 125 سنة على تاريخ أول عرض سينمائي في مصر فكرة وإخراج محمد مرسي.

أعلنت إدارة المهرجان عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط والتي تترأسها المنتجة الإيطالية انغريد ليل هوجتون، وبعضوية كل من الفنانة الإسبانية كارلانيتو، المخرج السوري چود سعيد، المخرج المصري سامح عبد العزيز و المخرج الفرنسي أوليفييه كوسيماك.