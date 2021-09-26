فيفي عبده تكشف عن اسرار حياتها مع الاعلامي نزار الفارس

حلت النجمة فيفي عبده ضيفة ببرنامج مع الفارس مع الاعلامي العراقي نزار الفارس، وكشفت عبر لقاءها التلفزيوني عن العديد من الأسرار متعلقة بها وبحياتها.

وصرحت فيفي عبده بجراءه عن العديد من المواقف التي عاشتها وتعرضت لها في الآونة الأخيرة، وعن الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا.

ورتبط اللقاء، بالمواضيع المثيرة للجدل التي إثارتها فيفي عبده عبر السوشيال ميديا، متحدث بكل صراحة عن ما قامت به منذ ظهورها بمواقع التواصل الاجتماعي.



وتعد لقاءات الإعلامي العراقي نزار الفارس مثيرة للجدل وذلك بعد ظهوره مع الفنانة رانيا يوسف في لقاء أثار ضجة إعلامية عبر فضاء مواقع التواصل الإجتماعي.