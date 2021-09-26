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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنشيلوتي : لست حزينا.. ولم أخطئ في تشكيل ريال مدريد

صدى البلد

علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على التعادل السلبي ضد فياريال، في إطار منافسات الجولة السابعة من الليجا.

وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الرهان على فالفيردي كظهير؟ هو قادر على اللعب في أي مكان، ويجب أن نختار الأفضل له".

وأضاف: "بالنسبة لي هو ليس بظهير أيمن، لكني كنت بحاجة إلى الكثير من التوغل وحاولت وضع أسينسيو بين الخطوط، وتمركزنا في المنطقة، ووجدنا صعوبة في الضغط العالي، وفي الشوط الثاني كانت لدينا المزيد من السيطرة".

وتابع: "لم نلعب أفضل مباراة هذا الموسم، وتعامل فياريال مع العديد من الكرات، وواجهنا صعوبة ضد حارسهم".

وأردف: "خطأ في التشكيل؟ لا أعتقد أنني دخلت بتشكيل خاطئ، بل كان صحيحًا".

ونوه: "ركلة جزاء على ألبيول؟ لم أرها، لا أستطيع قول أي شيء".

وزاد: "واجهنا مشاكل ضغط في الشوط الأول، ولعبنا بثلاثي في خط الوسط، لكن مع دخول مودريتش في وقت لاحق في الشوط الثاني كانت الأمور أفضل".

واستكمل: "كورتوا حاسم للغاية؟ نعم، من حسن حظنا وجوده معنا، كما أن ميليتاو وألابا أبليا بلاءً حسنًا، وواصلنا المضي قدمًا، لكني لست حزينًا، ولم تكن هذه أفضل ليلة لنا".

وأتم: "مودريتش وكاسيميرو أقل نشاطا؟ لا، كان ذلك ملحوظا بسبب صعوبة الضغط وكان عليهم تغطية الكثير من مساحات الملعب، واللعب بوجود فينيسيوس وهازارد وأسينسيو وإيسكو وبنزيما في الهجوم يدفع لاعبي الوسط للكثير من العمل".

ريال مدريد أنشيلوتي كارلو أنشيلوتي المدير الفني فياريال الليجا

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