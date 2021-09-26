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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

معبرة عن مدى حبها له.. أصالة تتغزل في زوجها | شاهد

صدى البلد

غازلت الفنانة أصالة زوجها الشاعر فائق حسن بكلمات معبرة عن مدى حبها له ، و نشرت فيديو لزوجها  من كواليس أوبريت "ليلة وطن" ضمن احتفالات " اليوم الوطني السعودي" وذلك عبر حسابها بموقع  "تويتر" .

 

وكتب اصالة “ نعمه كبيره وهديّه منّ ربّ العالمين غاليه بحمد الله عليها كلّ لحظه أنا زوجة فائق حسن وشريكة حياته وصديقته وحبيبته  ”.

 

ويذكر ان هنّأت الفنانة اصالة، الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي ونشرت صورة عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

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وعلقت اصالة، علي الصور قائلة :"كلّ عام وأُمّ الأوطان العظيمه الطيّبه بخير وعزّ دائم بقيادة حكيمة عادله تتسابق للمجد فيتباهى بها .. كلّ عام وأنتِ الأمان والرّفعه لأهلك وكلّ منّ حولك ياغاليتنا..#اليوم_الوطني_السعودي"
 

 

أصالة

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