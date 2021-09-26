عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تهنئة متأخرة.. بيليه يهنئ ميسي بعد تحطيم رقمه القياسي

صدى البلد

هنأ المهاجم البرازيلي السابق بيليه، المتوج بلقب المونديال ثلاث مرات، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تحطيم رقمه القياسي كأفضل هدّاف في مباريات رسمية على مستوى منتخبات أمريكا الجنوبية.

وأشاد بيليه من داخل المستشفى المتواجد فيها منذ 31 أغسطس الماضي بالإنجاز الذي حققه نجم باريس سان جيرمان، والذي يرى أنه يمتلك موهبة "لا تًصدق".

وكتب النجم البرازيلي السابق على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "مرحبا ميسي. عذرا إن كنت أكتب لك متأخرا، ولكنني لم أرغب في تفويت الفرصة لتهنئتك على رقم قياسي آخر حطمته في بداية هذا الشهر. موهبتك في كرة القدم لا تُصدق".

ويواصل بيليه برنامجه الصحي للتعافي من العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا لإزالة ورم في القولون.

وفي 9 سبتمبر الجاري أحرز ليونيل ميسي هاتريك مع منتخب الأرجنتين في لقاء بوليفيا الذي أُقيم ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 ليصل إلى هدفه رقم 79 في المباريات الرسمية مع فريقه الوطني، ليتجاوز السجل التهديفي لبيليه بإجمالي 77 هدفا، ليصير نجم الفريق الباريسي الأفضل تهديفيا في تاريخ منتخبات أمريكا الجنوبية.

وأضاف بيليه: "أتمنى لك أن تحقق المزيد بجانب نيمار ومبابي".

ميسي بيليه ليونيل ميسي باريس سان جيرمان الأرجنتين بوليفيا مونديال قطر 2022

ترشيحاتنا

عشرات القتلى والجرحى في حادث قطار مروع بأمريكا..فيديو

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

حكاية السهرة.. أغنية لفريد الأطرش تساوي 5 سنوات من إبداع موسيقار الأجيال عبدالوهاب

تهنئة متأخرة.. بيليه يهنئ ميسي بعد تحطيم رقمه القياسي

هونشي الفاخرة تقدم عروضا جديدة لعودة المدارس بالسعودية

بدقة شاشة محسنة.. حاسبات آبل القادمة MacBook Pro تحصل على ميزات جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فنانة شهيرة تعلن اعتزالها التمثيل نهائيا.. تفاصيل

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

هل انتهت ذروة الموجة الرابعة .. الصحة ترد

الإحالة للتحقيق.. تحذير من إعطاء الحقن بـ الصيدليات بعد وفاة طفلة الغربية

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

أمطار غزيرة ومتوسطة..الأرصاد الجوية تكشف عن طقس الأيام القادمة

شهادات بـ1000 جنيه بدخل شهري 11% من البنوك المصرية "تفاصيل"

الأهلي يفاوض مدربا ألمانيا لخلافة موسيماني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمسدس لعبة.. لص يسطو على بنك ومفاجأة غير متوقعة توقع به|صور

تخليدا لذكراها.. ألمانيا تطلق عملة من الذهب تحمل صورة ميركل

القصة الكاملة لـ جثة شاب متحللة داخل شقته بكفر الشيخ.. كيف توفي؟

في انتظار العروس.. شاهد لحظة دهس فتاة وشقيقها بطريقة مروعة في الشرقية|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. فرض ضريبة على اليوتيوبرز والبلوجرز..هؤلاء الأعلى ربحا

قتلت شاب في 10 دقائق .. مخاطر صحية تسببها المشروبات الغازية

احذر.. تناول المضادات الحيوية يسبب الوفاة "فيديو جراف"

تحدى الإعاقة.. شاب بذراع واحد ينافس الأصحاء في السباحة

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ