تهنئة متأخرة.. بيليه يهنئ ميسي بعد تحطيم رقمه القياسي

هنأ المهاجم البرازيلي السابق بيليه، المتوج بلقب المونديال ثلاث مرات، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تحطيم رقمه القياسي كأفضل هدّاف في مباريات رسمية على مستوى منتخبات أمريكا الجنوبية.

وأشاد بيليه من داخل المستشفى المتواجد فيها منذ 31 أغسطس الماضي بالإنجاز الذي حققه نجم باريس سان جيرمان، والذي يرى أنه يمتلك موهبة "لا تًصدق".

وكتب النجم البرازيلي السابق على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "مرحبا ميسي. عذرا إن كنت أكتب لك متأخرا، ولكنني لم أرغب في تفويت الفرصة لتهنئتك على رقم قياسي آخر حطمته في بداية هذا الشهر. موهبتك في كرة القدم لا تُصدق".

ويواصل بيليه برنامجه الصحي للتعافي من العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا لإزالة ورم في القولون.

وفي 9 سبتمبر الجاري أحرز ليونيل ميسي هاتريك مع منتخب الأرجنتين في لقاء بوليفيا الذي أُقيم ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 ليصل إلى هدفه رقم 79 في المباريات الرسمية مع فريقه الوطني، ليتجاوز السجل التهديفي لبيليه بإجمالي 77 هدفا، ليصير نجم الفريق الباريسي الأفضل تهديفيا في تاريخ منتخبات أمريكا الجنوبية.

وأضاف بيليه: "أتمنى لك أن تحقق المزيد بجانب نيمار ومبابي".