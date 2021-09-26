بمشاركة 300 لاعب .. تفاصيل فعاليات نهائي بطولة الجمهورية للتجديف بالعلمين الجديدة |فيديو

عرض برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " تقريرا عن فعاليات نهائي بطولة الجمهورية المفتوحة للتجديف بـ العلمين الجديدة .

وقال الدكتور عمرو النوري ، رئيس الاتحاد المصري للتجديف : إن البطولة شهدت منافسات شديدة ، خلال الفترة الأخيرة ، بين الجاليات الأجنبية والفرق المصرية .

وأضاف الدكتور عمر النوري ، أن الفرق المصرية أثبتت وجودها في المنافسات ، مشيرا إلى أن لعبة التجديف تحتاج لإمكانيات مختلفة ، وأبرزها القوارب القوية ، واللياقة البدنية لـ الاعب .

وأوضح " النوري " ، أن التدريب على التجديف يبدء منذ سن 14 عاما ، ويحظون بمسابقات خاصة لهم ، بالإضافة إلى البطولات النسائية .

وتابع " النوري " ، أن هناك 10 فرق تجديف ببطولة العلمين الجديدة ، بعدد يصل لـ 300 لاعب مشارك ، وهي السنة الثانية التي تقام فيها البطولة بالعلمين الجديدة .