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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بمشاركة 300 لاعب .. تفاصيل فعاليات نهائي بطولة الجمهورية للتجديف بالعلمين الجديدة |فيديو

نهائي بطولة الجمهورية
نهائي بطولة الجمهورية المفتوحة للتجديف

عرض برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " تقريرا عن فعاليات نهائي بطولة الجمهورية المفتوحة للتجديف بـ العلمين الجديدة .

وقال الدكتور عمرو النوري ، رئيس الاتحاد المصري للتجديف : إن البطولة شهدت منافسات شديدة ، خلال الفترة الأخيرة ، بين الجاليات الأجنبية والفرق المصرية .

وأضاف الدكتور عمر النوري ، أن الفرق المصرية أثبتت وجودها في المنافسات ، مشيرا إلى أن لعبة التجديف تحتاج لإمكانيات مختلفة ، وأبرزها القوارب القوية ، واللياقة البدنية لـ الاعب .

وأوضح " النوري " ، أن التدريب على التجديف يبدء منذ سن 14 عاما ، ويحظون بمسابقات خاصة لهم ، بالإضافة إلى البطولات النسائية .

وتابع " النوري " ، أن هناك 10 فرق تجديف ببطولة العلمين الجديدة ، بعدد يصل لـ 300 لاعب مشارك ، وهي السنة الثانية التي تقام فيها البطولة بالعلمين الجديدة .

فعاليات نهائي بطولة الجمهورية برنامج صباح الخير يا مصر العلمين الجديدة التجديف اخبار التوك شو

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