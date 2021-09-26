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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

سد جوعك.. نبات سريع الذوبان يحرق دهونك في الحال .. فيديو

تغذية
تغذية

قال الدكتور خالد  الغزالي استشاري النباتات الطبية، إن دول العالم تتجه حاليا للألياف الغذائية والتى تمنح الشعور بالشبع وتنقص الوزن ومنها كورس البيستا، السيليوم  وهم عبارة عن بذرة القطونا والتى يتم تناولها عن طريق تفريغها بكوب ماء لتسهيل البلع وسرعة ذوبانها وحرق الدهون.


وأكد "الغزالى"، خلال استضافته ببرنامج سفرة وطبلية والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن السمنة ليست مسببة للأمراض ولكنها باب و معقل لدخول الأمراض حيث تبدأ بأمراض الجلد وتنتهى بالسرطان .


ولفت إلى أن كورس البيستا يحتوى على نبات القطونا، ويتضمن كبسولات يتم وضعها داخل كوب ويتم التقليب، مشيرا إلى أن المعدة عبارة عن كتلة عضلية كلما تم إعطاؤها طعاما زاد تمددها والعكس، وفى حالة تضاؤل حجم الوجبات المقدمة أو عمل نظام غذائى للتخسيس.


وأضاف أن مريض السمنة يجوع باستمرار نظرا لتوقف هرمون الشبع لديه، لافتا إلى أن منتج "بيستا" يعمل على سد الفراغات الموجودة بالمعدة لمريض السمنة نظرا لاحتوائه على ألياف طبيعية.


وأشار إلى أن مريض السمنة عندما يُقلل ما يتناول من الطعام، يلجأ جسمه إلى التغذية على الدهون المخزنة في الجسم، لافتا إلى أن الأنسولين هو المتسبب الرئيسي للسمنة، ولهذا معظم مرضى السمنة المفرطة مصابون بالسكر والضغط، وهذا يحدث نتيجة خلل في البنكرياس الذي يُنتج الأنسولين.

 

وذكر استشاري النباتات الطبية، فى تصريحات سابقة، أن كورس الحرق الدبل يحتوي على مادتين لزيادة معدل الحرق، وهما: سائل الكروم الذي يعمل على تقليل نسبة الأنسولين في الدم، والتوت البري الذي يساعد على تفتيت الدهون داخل الجسم.
 

في سياق آخر، قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري النباتات الطبية، إن الكورس العلاجي لفقدان الوزن الناجح يتميز بقدرته على تقليل الشهية عند المريض.

 

أخصائي تغذية حرق الدهون نظام غذائى السرطان فقدان الوزن سفرة وطبلية النباتات الطبية السمنة

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