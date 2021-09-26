د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

فجأة توقف اتوبيس شرق الدلتا التابع للشركة القابضة للنقل البحري والبري في جانب الطريق، بعد ان خرج من موقفه في الترجمان بجوار رمسيس بوسط القاهرة، منذ دقائق معدودة ، واخذ جميع الركاب يتساءلون عن السبب ،وبدأ القلق يتناب الجميع ،وبعد عدة تخمينات لمعرفة سبب توقف الأتوبيس غير المبررة، وهو الذي تحرك بعد ربع ساعة عن موعده المحدد، فوجئوا بخروج السائق منه، بعد أن فتح الباب وخرج علي استحياء، من أجل أن يشتري سندوتشات فول وطعمية، ومرفق بهما بصل ؟ومخلل وبعض أوراق الجرجير وفلفل اخضر ،عشان يفطر، تاركا الركاب تضرب اخماس في اسداس، وتحاول تنبيه انهم تأخروا بالفعل عن العمل في المحافظة الاخري، ولكن لا حياة لمن تنادي ،ولم يعبأ السائق بكلامهم وطلبهم ،وربما استغاثتهم ،والحاحهم في الطلب بالتحرك سريعا بالاتوبيس الا انه لم يسمع لكلام احد ،حتي انتهي من شراء السندوتشات، له ولاحد السيدات بالاتوبيس كانت تركب بجواره !

ثم بدأ في التحرك الي المحافظة الساحلية مقصد الرحلة ، بعد ان تنفس الركاب الصعداء وسالت بعض العرق منهم !

ولم يقتصر اهمال هذه الشركة علي هذا السائق بل يمتد ايضا الي الغاء بعض المواعيد المحددة من تلقاء انفسهم ،ودون التنبيه فمثلا كان حجزي للمقعد في تمام الساعة الثامنة والنصف ،بالرغم من تواجدي بالموقف في السابعة الا أنه تم الغاء اتوبيس السابعة واعلانهم ان الرحلة الاولي في الثامنة والنصف!

وعندما ذهبت الي صالة الانتظار قبل الموعد بخمس دقائق الا انني فوجئت مثل غيري بالغاء حجز ال 8,30 صباحا وترحيله الي 9,15 اي بعد 45 دقيقة ويضاف اليهم وقت الرحلة نفسها وهي ساعتين ونصف، وهذا يعني ان الأتوبيس في حالة وصوله بحري سيكون 1.30 ظهرا علي اقصي تقدير ، الامر الذي تسبب في تأخير الركاب عن مواعيد العمل وربما الغاء يوم العمل نفسه، بعد انصراف الموظفين هناك نتيجة عدم الالتزام بالرحلات المعلنة عبر صفحات الشركة علي الإنترنت أو في موقف الترجمان نفسه، والأمر الأكثر فداحة انه لا توجد استعلامات او مكتب متابعة لكي يعرض أحد المواطنين مظلمته ضد السائق الذي لا يحترم مواعيد الرحلات ولا مصالح المواطنين وينزل يشتري سندوتشات فول وطعمية ، بشكل اثار استياء واستنفار الركاب ولا احد يستطيع ان يفرض عليه التحرك، وليس هناك تليفون استغاثة للمواطنين لاخذ حقوقهم الضائعة وكرامتهم المهدرة عندما يسافرون من محافظة لاخري، وهو ما يلقي باللوم علي رئيس الشركة القابضة وهي الجهات المسؤلة أمام الرأي العام عن هذا الاهمال والتقصير بسبب عدم اهتمامهم بتدريب موظفيها علي العمل الجاد، وكيفية التعامل مع المواطنين، ولا يتسبب في اهدار الوقت هباءً وهو ما يضع المسئولين في حرج شديد أمام الرأي العام ويضيع الوقت بلا فائدة وبالتالي يؤخر التنمية المجتمعية من ناحية أخري.

الأمر الأخر هو أن بعض السائقين يتعمدون الوقوف اكثر من مرة في الشوارع والطرقات لشرب الشاي أو تلبيه نداء كل من يشير اليهم بأصابع اليد دون ان يحترم الوقت والركاب او يحترم الوظيفة التي يعمل بها .

ناهيك عن عدم التزام السائقين بارتداء يوني فورم أو زي موحد لهم ويليق بشركة كبيرة يعملون بها، فضلا عن شرب السجائر طوال الطريق دون التفكير في ان شبابيك الاتوبيس كلها مغلقة بسبب التكييف، وانتشار كورونا في كل مكان يحتم علي كل مدخن أن يمتنع عن هذه العادة السيئة، والتي لا تضر صاحبها فحسب إنما تضر الجميع حوله !

هناك سائق يستعرض اثناء القيادة في الطريق مما يعرض حياة الركاب للخطر مثلا يتجاوز السرعة او يبطيء في تحركاته وغيرها من الممارسات التي تحتاج الي تدريب ومتابعة وتنمية مستمرة لقدراتهم في العمل في كل وقت !

اعتقد ان كل سائق لنوبيس مقل عام لو حفظ الامانة التي بين يديه من اروح وطرق وتوقيت تحرك وانضباط ،كان احوال الجميع تغيرت الي الافضل ،بدل من التأخير وحرق الدم والغضب الجمعي بلا داعي ،ونحن في فترة نجتمع معا لنهضة الوطن العزيز الغالي علينا مصر ام الدنيا !