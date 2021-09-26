حكم جمع الصلاة وقصرها لطلاب الثانوية .. الإفتاء تجيب

هل يجوز لطلاب الثانوية العامة الجمع المقدم بين صلاة العصر والظهر بسبب الدروس؟ سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية من طالبة ثانوية عامة، تضطر إلى عدم صلاة العصر بسبب وجودها في الدرس ولا يوجد مكان يصلح للصلاة هناك، فهل يجوز الجمع المقدم بين صلاتي العصر والظهر؟

يضطر طلاب الثانوية العامة القضاء كثير من الوقت خارج المنزل في الدروس، وفي كثير من الأحيان لا يستطيعون الصلاة نظراً لعدم وجود مكان يصلح للصلاة، لذا أثار الجمع المقدم بين صلتين اهتمام الطلاب، مما يجعلهم يستفسرون عنه، وأجابتهم دار الإفتاء المصرية.

هل يجوز لطلاب الثانوية العامة الجمع المقدم بين صلاة العصر والظهر بسبب الدروس؟

ردت دار الإفتاء المصرية على هذا التساؤل وقالت " في حالة الطالبة يجوز الجمع بين صلاة العصر والظهر جمع تقديم دون قصر، ويكون بعقد النية لجمع العصر مع الظهر أثناء عقد النية لصلاة الظهر، وتلس صلاة العصر الظهر مباشرة دون فواصل".

وأضافت جمع التقديم له 3 شروط الأول نية الجمع وأنا أنوي للصلاة الأولى، الشرط الثاني الترتيب أي أبدأ بالصلاة التي تسبق الثانية في التوقيت، الشرط الثالث الموالاة أي عدم الفصل بينهم بفاصل.

حكم جمع الصلوات بعذر

شُرع جمعُ الصلوات للعذر؛ فتؤدَّى الظهر مع العصر تقديمًا أو تأخيرًا، وتؤدى المغرب مع العشاء، بشرط أن ينوي ذلك قبل دخول وقت العصر أو العشاء، ومِن هذه الأعذار المرض.

والدليل على أنَّ المرض من الأعذار المبيحة للجمع بين الصلوات: هو القياس على السَّفَر بجامع المشقة في كُلٍّ مِن السَّفَر والمرض.

والدليل على أَنَّ السَّفَر -والذي يقاس عليه المرض- من الأعذار المبيحة للجمع ما يلي:

1- حديث أنس I قال: ((كان رسول الله H إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أَخَّر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما))

2- حديث معاذ I قال: ((خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا))

المحافظة على الصلاة

وبلغ من عناية الإسلام بها أن أمر المسلمين بالمحافظة عليها في الحضر والسَّفر، والأمن والخوف، والسلم والحرب، حتى في أحرج المواقف عند اشتداد الخوف حين يكون المسلمون في المعركة أمام العدو؛ قال تعالى: {حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ٢٣٨ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ} [البقرة: 238- 239]، أي: فَصلُّوا حال الخوف والحرب مشاة أو راكبين كيف استطعتم، بغير ركوع ولا سجود، بل بالإشارة والإيماء، وبدون اشتراط استقبال القبلة؛ قال تعالى: {وَلِلَّهِ ٱلۡمَشۡرِقُ وَٱلۡمَغۡرِبُۚ فَأَيۡنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجۡهُ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ} [البقرة: 115].



جمع الخمس صلوات في وقت واحد

ذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكتروني، أن الله تعالى يقول «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا»، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت كل صلاة في السنة النبوية المطهرة وتبعه على ذلك الصحابة ومن جاء بعدهم إلى يومنا هذا.

وأكد المركز في بيان له أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكاسل عن الصلاة في جماعة ولا عن أدائها في وقتها، فقد حذرنا الله تعالى من ذلك، وبين أن ذلك من صفات المنافقين فقال تعالى في سورة النساء واصفًا حالهم: «وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى».

وأوضح أن لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها المحدد لها إلا لعذر شرعي، ولا يكون ذلك عادة له، قال تعالى: «فويل للمصلين(4) الذين هم عن صلاتهم ساهون»الماعون.

فإذا كان له عذر شرعي جاز له أن يجمع بين الصلوات التي يمكن الجمع بينها تقديمًا أو تأخيرًا في وقت أحدهما الذي يستطيع الصلاة فيه.

كيفية الجمع بين الصلوات

طريقة الجمع بين الصّلوات تكون من خلال الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، في وقت واحد منهما، حيث يقوم المسلم بتقديم صلاة العصر، فيصليها في وقت صلاة الظهر، ويسمّى الجمع حينها جمع تقديم، أو يقوم بتأخير صلاة الظهر، ثمّ يصليها في وقت صلاة العصر، وبالتالي يسمّى ذلك بجمع التّأخير، وكذلك في المغرب والعشاء.

وبعض العلماء أجاز لغير المسافر أن يجمع بين الصلوات للضرورة القصوى، ولا يكون ذلك أصلًا ثابتًا، ضاربًا مثلًا على ذلك بأنه يجوز للطيب أن يجمع بين الصلوات إذا كان يجرى جراحة لمريض تستغرق وقتا طويلا يضيع عليه الصلاة، كالطبيب الذي يجري جراحة من قبل صلاة الظهر وينتهي منها بعد العصر فله أن يجمع بين الصلاتين جمع تقديم.