شاهد.. السفارة السعودية بمصر تحتفل باليوم الوطني..وسفير المملكة يشيد بالعلاقات مع القاهرة

احتلفت السفارة السعودية لدى مصر باليوم الوطني السعودي الـ91، حيث استقبل السفير أسامة نقلي أعضاء الحكومة المصرية ورؤساء البعثات الدبلوماسية وكبار الشخصيات.

ونشرت السفارة السعودية لدى القاهرة مقطع فيديو يوثق احتفالات اليوم الثاني من احتفالات السفارة باليوم الوطني السعودي، حيث حمل نيل مصر أعلام السعودية وزينت الألعاب النارية سماء القاهرة.

من جانب آخر، نشرت السفارة السعودية في تغريدة ثانية مقتطف من حوار السفير أسامة نقلي مع جريدة "الأهرام" حيث قال إن "العلاقات السعودية المصرية في أفضل حالاتها"، مشيرًا إلى أن اللقاء الودي الأخير بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي جرى مؤخرا بشرم الشيخ يعكس طبيعة هذه العلاقة ورسوخها، ومستوى التنسيق القائم بين البلدين على أعلى المستويات.

وأضاف السفير النقلي أن "التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين تعكسه اللقاءات والاتصالات المستمرة بين قادة البلدين فضلا عن التنسيق على المستوى الوزاري وكبار المسئولين في البلدين، وتشكيل لجنة "المتابعة والتشاور السياسي" برئاسة وزيري خارجية البلدين إحدى الآليات المؤسسية لبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات المشتركة وخدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية وخدمة الأمن والسلم الدوليين".

وعن البرنامج التنموي في مصر قال السفير النقلي إنه "يحق لكل مصري أن يفخر بالنهضة التنموية غير المسبوقة في بلده، فما تشهده مصر يعد طفرة تنموية غير مسبوقة، ويمثل نموذجا فريدا وتجربة ملهمة في التنمية، وأؤكد أن سر نجاح هذه التجربة هو سرعة الإنجاز في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى حيث تتحول الأقوال إلى أفعال".

وتابع: "من آثار تلك التجربة المصرية الملهمة أن التنمية تتجلي بمفهومها الشامل في جميع المجالات، تتمثل في شبكة مشروعات شبكة طرق الطرق العملاقة والجسور والكباري، والمناطق الصناعية واللوجستية والمدن الذكية، وكذلك الاهتمام ببناء الإنسان المصري".

واستطرد السفير السعودي قائلاً: "العاصمة الإدارية مشروع قومي عملاق تم التخطيط له بشكل محترف وعلمي، وتعد مثالا يحتذى به للمدن الذكية ويضم مباني أيقونية ذات طراز معماري مميز مثل مبني البرلمان، مسجد الفتاح العليم، ومسجد مصر، والكاتدرائية، وكذلك مدينة الثقافة والفنون".