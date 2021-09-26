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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

د. محمد رحيم يوضح فائدة هوديا الصبار لحرق الدهون وإنقاص الوزن.. فيديو

الدكتور محمد رحيم
الدكتور محمد رحيم

قال الدكتور محمد رحيم، استشاري التغذية العلاجية، إن أصحاب السمنة المفرطة خاصة الأطفال يعانون كثيرا من التنمر عندما يتعاملون من أطفال مثلهم.

 

وأضاف الدكتور محمد رحيم، خلال لقائه لـ برنامج "أنا والطبيب"، تقديم الإعلامية "ماري نعيم"، والمذاع على فضائية " صدى البلد 2": "هناك برنامج للتخسيس يتم وضعه لكل شخص على حسب وزنه"، موضحًا أن هناك أشخاص يعانون من وزن زائد فى البطن وهؤلاء يحتاجون لـ  جلسات من البداية.

 

وكشف الدكتور محمد رحيم استشارى التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية لعلاج السمنة، عن أهمية هوديا الصبار في انقاص الوزن وحرق الدهون، مؤكدا أنه يعمل على انقاص الوزن بشكل صحي.

 

وأشار إلى أن الدور الأساسي لـ هوديا الصبار هو مساعدة الشخص على إنقاص الوزن لكن بشكل صحي دون التأثير عليه وعلى مظهره الخارجي، معقبا: "نكتب الدايت بالإيد لشخص شخص".
 

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