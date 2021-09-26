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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل انتهاء تنسيق الدبلومات الفنية 2021 غدا .. 182 ألف طالب يسجلون دون شكوى

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2021

 

توصل مكاتب التنسيق استقبال طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2021 ، ليصل عدد المتقدمين صباح اليوم وفق ما اعلنه ، السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 182 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني وذلك دون أي شكاوي، مؤكدا أنه يوجه الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة بشكل سليم وصحيح ، مضيفًا إمكانية إدخال أو تعديل الرغبات وذلك حتى الساعة السابعة من مساء يوم الإثنين الموافق 27 سبتمبر الجاري.

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. بينما أضاف عطا أنه يُمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام، التقدم للالتحاق بالجامعات التكنولوجية الجديدة، وهي:

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التعليم العالي: 182 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية

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وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي الجديد


1) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.
2) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).
3) الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة - جامعة بني سويف التكنولوجية.

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الجامعات التكنولوجية تعُد خُطوة هامة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني، حيث تعُد امتدادًا لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية، وفقًا لأحدث نُظم وأساليب التعليم التكنولوجي، بما يُحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا طوال فترة التنسيق، مؤكدًا أنه يجب على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث أنه لن يتم السماح لأي طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعاتدون ارتدائها، واتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية المُتبعة بهذه المعامل.

 

وجدير بالذكر أن تنسيق الدبلومات الفنية 2021 بدأ يوم الخميس الماضي، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء غد الاثنين الموافق 27 سبتمبر الجاري.

 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن استقبال الطلاب عبر الموقع الخاص بـ "تنسيق الدبلومات الفنية 2021 " وذلك لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الخميس الموافق 23/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 27/9/2021.

 

وأوضحت الوزارة تعليمات هامة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2021 :


تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. هذه الخدمة تتيح لك إمكانية تعديل الرغبات في أى وقت تشاء حتى موعد إغلاق الموقع بعد مراجعة القواعد الموضحة بدليل القبول.
• سيكون متاحًا لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشهادات المختلفة وعليك اختيار رغباتك.
• ناقش مع أسرتك ترتيب رغباتك بعناية حتى تكون الاختيارات التي ستبديها مماثلة تماما لرغباتك ومجموعك.
• تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها ويعطيك البرنامج إيصالاً برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.
• إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) اعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به.

 كما أشارت إلى وجود تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الالكتروني :



- يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال الموقع التالي علي شبكة الانترنت:

- موقع التنسيق الالكتروني      

- سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة الموضحة بالبيان مع التأكيد علي تطبيق كافة الاشتراطات الصحية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية خلال أعمال المرحلة لمنع انتشار فيروس كورونا المسجد.

- مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات

- تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. يتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً يوميا خلال أيام المرحلة.

- ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحاً لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

ملحوظة :- ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء آخر يوم في المرحلة .

وأشارت الوزارة إلى أن أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني: 

- معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة .

- الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الانترنت.

تنسيق الجامعات 2022

 

وأعلنت الوزارة الحد الأدنى علي النحو التالي :-


1 - تنسيق الدبلومات الفنية 2021 ..  دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقاً للجدول التالي:-
 

- دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) 
60% فأكثر
 

2 - تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقاً للجدول التالى :-

 

- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية -  الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي  
60 % فأكثر

- دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات
دبلوم السالزيان الدون بوسكو -  دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل  -  مركز التكنولوجيا المتميز
دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات والمعاهد الفنية الصحية "فنيات تمريض" بشرط اجتياز الطلاب امتحان القدرات الذي عقد بالكليات.
75 % فأكثر
 

تنسيق الدبلومات الفنية

- تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75%  حتى 65%  يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.


تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. وأوضحت الوزارة أن مواعيد تسجيل الطلاب لرغباتهم علي موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية.

- يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الالكتروني .


- خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 23/9/2021 حتى  يوم الاثنين الموافق 27/9/2021.

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات

• يتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً يوميا خلال أيام المرحلة.
• ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

ملحوظة :- ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً أخر يوم في المرحلة .

 

أماكن الحصول على خدمة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 :
 

•  معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة .
•  الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الانترنت.

مزايا خدمة التنسيق الالكتروني في تنسيق الدبلومات الفنية 2021 :

• التيسير علي أولياء أمور الطلاب بدلاً من عناء ومشقة الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق .
• يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات .
• تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة به حتى إغلاق الموقع. 
• تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات .
• تمكن الطالب من الحصول على نتيجة ترشيحه من موقع التنسيق على الإنترنت  فور إعلان النتائج.

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