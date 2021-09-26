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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والآسيوية فى بنك مصر بختام تعاملات اليوم 26-9-2021

اسعار العملات - الاجنبية
اسعار العملات - الاجنبية ختام الأحد

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021 وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

 بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال بختام تعاملات اليوم الأحد 15.64جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع . 


ونرصد أسعار صرف العملات الاجنبية فى بنك مصر ختام اليوم الأحد

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر بختام اليوم الأحد 18.30 جنيه للشراء و 18.48 جنيه للبيع .
     
وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر بختام اليوم الأحد 21.36جنيه للشراء و 21.62 جنيه للبيع .


وسجل سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الفرنك السويسرى فى بنك مصر بختام اليوم الأحد 16.88 جنيه للشراء و 17.06 جنيه للبيع .


واستقرت سعر صرف كورنا سويدي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد 1.80 جنيه للشراء و1.82جنيه للبيع .


أسعار صرف العملات الاسيوية فى بنك مصر ختام الأحد

ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الاسيوية مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام اليوم الأحد .

سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحدنحو 14.11 جنيه للشراء و 14.27جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد عند 2.41جنيه للشراء و2.43جنيه للبيع.
 

العملات الاجنبية اليوم الأحد الجنيه المصري جنيه بنك مصر

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