أسعار العملات الأجنبية والآسيوية فى بنك مصر بختام تعاملات اليوم 26-9-2021

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021 وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .



بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال بختام تعاملات اليوم الأحد 15.64جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .





ونرصد أسعار صرف العملات الاجنبية فى بنك مصر ختام اليوم الأحد



سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر بختام اليوم الأحد 18.30 جنيه للشراء و 18.48 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر بختام اليوم الأحد 21.36جنيه للشراء و 21.62 جنيه للبيع .





وسجل سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الفرنك السويسرى فى بنك مصر بختام اليوم الأحد 16.88 جنيه للشراء و 17.06 جنيه للبيع .





واستقرت سعر صرف كورنا سويدي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد 1.80 جنيه للشراء و1.82جنيه للبيع .





أسعار صرف العملات الاسيوية فى بنك مصر ختام الأحد



ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الاسيوية مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام اليوم الأحد .



سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحدنحو 14.11 جنيه للشراء و 14.27جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد عند 2.41جنيه للشراء و2.43جنيه للبيع.

