قطار المحاكمات.. تأجيل محاكمة 5 متهمين بـ خلية المرابطون 1.. محاكمة المتهمين في قضية رشوة جهاز شئون البيئة.. و 22 متهما في "داعش العمرانية"

تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طفل أبو الريش

تأجيل محاكمة 11 متهمًا في "خلية المرابطون 2" لـ 3 أكتوبر

تأجيل محاكمة 22 متهما في قضية داعش العمرانية

شهدت أروقة محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، ومحكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بالتجمع الخامس عددا من القضايا الهامة جاء ابرزها، محاكمة 5 متهمين بـ خلية المرابطون 1، محاكمة 11 متهمًا في "خلية المرابطون 2، ومحاكمة المتهمين في قضية رشوة جهاز شئون البيئة.

ويرصد صدى البلد أبرز القضايا التي شهدتها ساحة المحاكم اليوم.

القضية الأولى

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، نظر جلسات محاكمة 11 متهما ينتمون لتنظيم “المرابطون” الإرهابي على خلفية اتهامهم للالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة، فى القضية المعروفة بـ"المرابطون 2" لجلسة 3 أكتوبر لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود وطارق صلاح وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، 10 متهمين مصريين ينتمون لتنظيم مرابطون الإرهابي إلى المحاكمة لاتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة.

جاء بأمر الإحالة أنه حال كونهم مصريين الجنسية، التحقوا بجماعة إرهابية، يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، و تلقوا فيها تدريبات عسكرية وشاركوا في عملياتها العدائية غير الموجهة إلى مصر، بأن التحقوا بالجماعة المسلحة المسماة "المرابطون" التابعة لجماعة القاعدة بدولة سوريا، وتلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وشاركوا في عملياتها القتالية ضد الجيش النظامي السوري.

القضية الثانية

كما قررت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 5 متهمين من بينهم 4 محبوسون بـ"خلية كتائب الفرقان"، التى أسست بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي لجلسة ٢٢ نوفمبر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسكرتارية أحمد مصطفي.

وضمت الدعوى التى تحمل 364 أمن دولة عليا، 5 متهمين وهم عبد الله عامر عثمان مؤسس التنظيم، محمد احمد مصطفى "عضو التنظيم" محبوس، محمود ممدوح فؤاد عضو التنظيم "محبوس"، محمد أحمد "عضو التنظيم" هارب، والمتهم الخامس زوج أخت هشام عشماوى أحمد محمد توفيق "محبوس".

وجاء فى أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 8 مايو 2017، أسس المتهم الأول عبد الله عامر خلية كتائب الفرقان بتكليف من الإرهابي هشام عشماوى بعد أن انفصل "عشماوى" عن أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة.

ووجه للمتهمين تنفيذ العديد من العمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس أحمد محمد توفيق "محبوس"، زوج أخت هشام عشماوى تهم تمويل جماعة إرهابية والانضمام لتلك الجماعة.

القضية الثالثة

وقررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 22 متهمًا، من بينهم 10 محبوسون، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى بمنطقة العمرانية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " داعش العمرانية ".. لجلسة23 نوفمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين علي حسن عمارة وسعد الدين سرحان وسكرتارية احمد مصطفي.

كانت النيابة العامة نسبت إلى المتهمين في القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة للمتهمين هاني عبد الله محبوس، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ 18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية.

ووجهت النيابة للمتهمين من الـ19 وحتى 22 تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 3 وحتى الـ 6 تهم الشروع في قتل ضابط الشرطة محمد طارق وفرد الشرطة محمد صبحي، وتهم تخريب ممتلكات عامة وهي سيارات شرطة.

كما وجهت للمتهمين الأول والثاني تهم الشروع في قتل أفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة، ورصد سيارة شرطة والتخطيط لسرقة سيارة شرطة، وحيازة أسلحة نارية بنادق مسدسات، وخرطوش.

القضية الرابعة

كما قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طفل مستشفى أبو الريش، والمعروفة إعلاميًا بقضية «طفل أبو الريش»، لجلسة ٢١ نوفمبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين أسامة محمد علي وياسر إبراهيم محمد، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل.

وأسندت جهات التحقيق، للمتهمين تهمة خطف طفل من مستشفى أبو الريش، بعد الاستماع لشهادة والدة رضيع خطف منها يوم 21 مارس الماضي، بعدما توجهت به إلى مستشفى أبو الريش للأطفال، لعلاجه، فاستوقفتها المتهمة منتحلة صفة طبيبة وأخذت منها الطفل بدعوى البدء في إجراءات علاجه، وطلبت منها تصوير بطاقتها الشخصية، فانصرفت لذلك وحينما عادت تبينت خطفها الطفل.

وأقرت المتهمة باختطاف طفل من مستشفى أبو الريش، بمعرفة زوجها على النحو الذي جاء في شهادة الأم المبلغة وذلك لرغبتها في تربية طفل لعدم قدرتها على الإنجاب، “ نفسي أسمع كلمة ماما، من ساعة ما اتجوزت وأنا أشعر دائماً بالوحدة”.

وأنكر المتهم ما نسب إليه من اتهام مدعيا أن المتهمة أحضرت الطفل إليه وأفهمته أنه نجل شقيقتها لتربيته، وأنه بناء على رغبتها أذاع منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوضح فيها نسب الطفل إليه.

القضية الأخيرة

وأجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 4 متهمين في قضية رشوة جهاز شؤون البيئة لجلسة 24 أكتوبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي، وخالد عبد الغفار النجار، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وأوضح أمر الإحالة، قيام مدير إدارة المشروعات الصناعية والتعدينية والحرارية بالإدارة العامة للمشروعات الصناعية بجهاز شؤون البيئة بصفتها موظفة عمومية، مدير إدارة المشروعات الصناعية بجهاز شئون البيئة طلبت وأخذت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن طلبت من المتهم الثالث باعتباره عضو مجلس إدارة شركة للحديد والأسمنت،بوساطة المتهمة الرابعة باعتبارها استشاري بيئي حر، مبلغ 15 ألف جنيه أخذت منه 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اعتماد الدراسة البيئية المقدمة من شركة للحديد والأسمنت وإنهاء إجراءات الموافقة عليها.

وأضاف أمر الاحالة، قيام المتهمة بصفتها سالفة البيان طلبت وأخذت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها، بأن طلبت وأخذت من المتهمة الرابعة 40 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اعتمادها للدراسات البيئية عن مشاريع صناعية أعدتها المتهمة الرابعة وإنهاء إجراءات الموافقة عليها.

وأوضح أمر الاحالة قيام المتهم الثالث «م.ا»، 53 سنة، عضو مجلس إدارة شركة للحديد والأسمنت، بتقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم مبلغ الرشوة موضوع الاتهامين السابقين.