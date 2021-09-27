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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

نموذج حي لتأصيل وتحديث التراث السيناوي.. ما قصة الثوب البدوي

الثوب البدوي
الثوب البدوي

يمثل الثوب البدوي نموذجا حيا لتأصيل وتحديث التراث السيناوي.. حيث تنفرد شبه جزيرة سيناء بقسميها الشمالي والجنوبي بالعديد من المفردات التراثية التي تميزها عن باقى أقاليم جمهورية مصر العربية، ومن بينها: الثوب البدوي وغيره من المفردات التراثية.

وأكدت الدكتورة سهام عز الدين جبريل عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة المحافظات بالمجلس، وعضو فرع أكاديمية البحث العلمي بشمال سيناء  أن طبيعة سيناء أثرت على الماهية التراثية لسكانها.. حيث تشتهر بالعديد من الفنون التراثية التي تغلب عليها السمة البدوية..
حيث  تشتهر سيناء بفنون التطريز البدوي الذي تتفنن المرأة السيناوية في اعداده، وتعتمد تقنيات هذا التطريز على ابرة الكانفاة وخيط التطريز القطن  المتميز بألوانه المتعددة.

كما تتفنن المرأة السيناوية فى تنسيق الألوان وتتقن نمط الرسومات التي تصممها.. اما منقولة  أو من وحي خيالها وابداعها الشخصي، وهنا تبدو قمة المهارة اليدوية.. أما الغرزة المستخدمة في التطريز فهي غرزة الكانفاه أو الكروس.

وأشارت الى أنه من أجمل الألوان التي تفضلها المرأة فى التطريز: اللون الأحمر الناري والأحمر النبيتي واللونان الأزرق والأصفر بدرجاتهما المختلفة خاصة البرتقالي الى جانب الأخضر.

حيث تحمل هذه الألوان رموزا ومعاني لدى المرأة (خاصة ابنة الصحراء) فالأخضر يحمل معنى النماء والخيرات، والأزرق يعني السماء ومياه البحر، والأصفر بدرجاته يحمل رمز الصحراء بألوانها الصحراوية المختلفة من رمال وجبال ووديان ، والأحمر يعني البهجة والسعادة والحياة، وتجسد نماذج لبعض فنون التراث السيناوي.

ويعتبر التوب البدوي هو قمة الابداع في فنون التطريز.. حيث يصمم بأشكال وموديلات بسيطة متعددة النماذج والقصات المبدعة في الأشكال..  و تتنوع الوحدات المطرزة ما بين أشكال هندسية منسقة مثل:
مثلثات ومربعات وأشكال سداسية أو ثمانية أو رسومات لبعض الصور المستوحاة من البيئة المحلية كأشكال الطيور أو النباتات الطبيعية مثل أشكال الزهور المختلفة أو أغصان الأشجار أو أوراقها المتعددة الأحجام مثل تصميم عرق الجميز والنخل وأوراق الشجر.. كما أن هناك التميمات المستوحاة من الخيال مثل تصميم السد العالي وغيره.
ويمكن أيضا استخدام خيوط الصوف الرفيع جدا بدلا من خيوط القطن المصري الذي يستعمل فى عمل الموتيفة أو الشكل المكون من الوحدة أو مجموعة الوحدات الأساسية المكونة لاشكال التطريز .

 

متطلبات المرأة العصرية

كما تم تطوير صناعة الثوب البدوى أو العباية ، بأذواق تتناسب ومتطلبات المرأة العصرية.. ما جعله يساير الأذواق الحديثة وخطوط الموضة الشرقية.. بل ان الملاحظ أن كثيرا من بيوت الموضة العالمية تستوحى بعض موديلاتها من هذه اللمحات الشرقية العربية الأصيلة التي تعبر عن البداوة والأصالة التي يبحث عنها الكثيرون ممن يستهويهم سحر الشرق.
 

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