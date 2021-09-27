مقترح برلماني لاستحداث قسم جديدة بالمدارس الفنية لصناعة الأجهزة التعوضية

قالت النائبة نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنها قامت بتقديم اقتراح برغبة بشأن استحداث قسم في المدارس الفنية يختص بتعليم صناعة الأجهزة التعويضية.

وأكدت "العسيلي" لـ"صدي البلد" إن صناعة الأطراف الصناعية والتعويضية من أبرز الأجهزة المهمه التي عليها إقبال كبير من من جانب الجمهور لما لها من أهمية كبيرة في تعويض فاقدي الاعضاء وجعلهم يمارسون حياتهم اليومية بشكل طبيعي.

وأشارت عضو مجلس النواب إلي أن استحداث قسم جديد في هذه المدارس سيتيح فرصة كبيرة لتخريج جيل جديد متخصص في تصنيع هذه الأجهزة الأمر الذي سينعكس علي توفير فرص العمل لهم في المستقيل فضلا عن إنخفاض أسعار هذه الأجهزة.

وأضافت أن مجلس النواب وافق علي الاقتراح وقرر البرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي إحالته للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه.

وأكدت عضو مجلس النواب. إن لجنة التعليم بالنواب حال بدء دور الانعقاد المقبل ستقوم بمتابعة الاجراءات التي سوف تتخذها الحكومة بشأن هذه الاقتراح وتطبيقه علي أرض الواقع.