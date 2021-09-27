حنان مطاوع: فخورة لحصولي على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان الأمل السينمائي بالسويد

عبّرت الفنانة حنان مطاوع، عن سعادتها لحصولها على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان الأمل بالسويد.

نشرت حنان مطاوع، صورة من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام” وعلقت قائلة: “مبسوطة جداً و فخورة لحصولى على جائزة احسن ممثلة فى مهرجان الامل السينمائي الدولى فى السويد عن دورى فى فيلم قابل للكسر ... ولها وقع خاص فى قلبى لاستلامها فى بلدى مصر الممثل فى مهرجان الإسكندرية السينمائي".

وتابعت قائلة: “وشكر خاص لكل صناع الفيلم و ‏لأخي ..و صديقى مخرج الفيلم احمد رشوان و شكر خاص للنجمة حبيبة قلبى إلهام شاهين لتسلمها الجائزة بالنيابة عنى فى السويد و شكر خاص لمهرجان الإسكندرية و لرئيسة الامير اباظة لاصرارهم على تسليمى الجائزة فى مهرجان الإسكندرية”.

يذكر أن عقدت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، ندوة تكريم، للفنانة حنان مطاوع، والتي حصلت على جائزة أحسن فنانة للعام الماضي من مهرجان الأمل بالسويد، والذي تم تنظيمه “أون لاين”، برئاسة فادي اللوند، ومديرُه؛ الدكتور خالد الزدجالي، والناقدة ميرفت عمر.



وقد شكلت لجنة التحكيم برئاسة الأمير أباظة، والذي وقع اختيارها على حنان مطاوع لتفوز بجائزة أحسن ممثلة وسط عدد كبير من الأفلام الأجنبية المشاركة في المهرجان؛ لتكون هي المصرية، بل العربية الوحيدة، التى تفوز بالجائزة في مهرجان يقام بالسويد.



وقد تسلمت الجائزة نيابة عن حنان مطاوع، الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، والتي كانت حريصة على التواجد في حفل تكريمها وتسليمها الجائزة بنفسها.