نائب رئيس جامعة عين شمس: كلية الاثار منفردة بكل المقاييس

أكد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ان كلية الاثار التي ستبدا بها الدراسة العام الجامعي الجديد منفردة بكل المقاييس حيث تضم عدد من البرامج المتميزة



جاء ذلك خلال فعاليات اليوم التعريفي لكلية الآثار والذي عقد بحضور الدكتور ممدوح الدماطي عميد الكلية، ووزير الآثار السابق ا. د محمد إبراهيم المشرف علي برنامج ادارة المتاحف واامواقع الاثربة ووزير الآثار السابق، الدكتور حسام طنطاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وعدد من الطلاب الجدد.

وأوضح الدكتور عبد الفتاح سعود أن جامعة عين شمس جامعة جادة وليست صعبة معربا عن سعادته بهذه الصفة لانها تدل علي أن طلاب الجامعة هم من نخبة من الطلاب الجادين الذين يسعي لهم سوق العمل.

مشيرا أن تميز جامعة عين شمس يأتي من منطلق الحرص علي تقديم خدمة تعليمية فريدة ومتميزة ، مؤكدا أن جامعة عين شمس لديها اعتراف دولي بجودة العملية التعليمية.

واضاف أن جامعة عين شمس تحظي بسمعة عالمية تميزها عن مثيلاتها

وأوضح ان جامعة عين شمس متواجدة ضمن افضل 1000 جامعة في 4 تصنيفات عالمية هم QS, تصنيف تايمز للتعليم العالي، شنغهاي، US News من اصل 35000 جامعة، حيث قامت الجامعة عام 2013 بالدخول في تقييم منظمة QS العالمي للنجوم للجامعات والكليات وقامت الجامعة بتقديم كافة الملفات اللازمة كما قامت اللجنة المسئولة بالتصنيف زيارة ومراقبة الجامعة بصفة مستمرة من حيث جودة التعليم، المسئولية المجتمعية، التجهيزات بالجامعة، بالإضافة إلى قياسات رضاء من اعضاء هيئة التدريس يتم بعدها تقييم الجامعة بعدد من النجوم لمدة ثلاث سنوات، حيث حصلت الجامعة عام 2016 علي 3 نجوم ثم عام 2018 علي 4 نجوم من اصل 5 نجوم.

كما المح الي تصنيف قياس قيمة الخريج في سوق العمل والذي يعتمد علي اصحاب الاعمال في تقييمه والذي اعلن منذ أيام عن تواجد جامعة عين شمس فقط علي مستوي الجامعات المصرية الحكومية من ضمن 500 جامعة علي مستوي العالم

مشيرا إلى أن كلية الآثار تضم قامات علي قدر كبير من التميز العلمي ، الثقافي والاداري. الي جانب تميز البرامج الذي يتوفر في كليات الاثار في مصر.

مضيفا أن المقر الجديد للكلية سيكون بفرع الجامعة الجديد امام مدخل ااعاصمة الادارية الجديدة في خلال سنتين.

كما طالب الطلاب بضرورة المشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية المختلفة التي تتميز بها الجامعة مشيرا إللى أن طلاب الجامعة قد حصدوا 24 جائزة في مسابقة ابداع في نسختها الاخيرة والتي تفوقوا فيها علي علي مستوي الهواة والمتخصصين.

وفي ختام كلمته طالب الدكتور عبد الفتاح سعود الطلاب الجدد بضرورة التطعيم الذي توفره الجامعة الطلاب وكذلك بضرورة الحرص علي استيعاب اي معلومة والسؤال دوما عن تفاصيلها حتي يصلوا الي المعلومة كاملة..

واشار لدكتور ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار ووزير الاثار السابق ان الكلية تضم قسم الاثار المصرية القديمة، قسم الاثار الإسلامية ، قسم الاثار الرومانية واليونانية، برنامجي ادارة المتاحف والمواقع الأثرية وعلوم الاثار والحفائر موضحا ان هذين البرنامجين ليس لهم مثيل في اي كلية اثار ، مشيرا الي مدي الاحتياج الشديد من سوق العمل الي هذه التخصصات التي تنفرد بها الكلية، كما اوضح ان التشعيب سبكون من السنة الثانية علي ان يكون عدد الطلاب الحد الأقصى لكل قسم 50 طالب فقط

وعن تشكيل مجلس الكلية اوضح سيادته ان مجلس كلية الاثار يضم 3 وزراء اثار سابقين هم ا. د زاهي حواس، ا. د محمد ابراهيم، ا. د ممدوح اادماطي ، المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات لشئون التطوير المؤسسي، لخدمة طالب كلية الآثار جامعة عين شمس .

واوضح الدكتور محمد إبراهيم المشرف علي البرنامج لدارة المتاحف والمواقع الأثرية ووزير الاثار السابق عن رؤية البرنامج تتمثل في حاجة المتاحف الكبيرة تحتاج الي ادارة جيدة واعية علي المستوي المحلي والاقليمي والعالمي، يرتكز علي اسلوب علمي يحتوي كافة المخرجات العلمية التي يحتاجها الخريج

موضحا ان دراسة ادارة المتاحف يتوافر فيها الابداع واحدث النظم العالمية خاصة وانه هناك عدد من المتاحف ليس في مصر فقط ولكن ايضا في المنطقة العربية والشرق الأوسط .